Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi köprü ve otoyollardan geçiş ücretsiz? Cumhurbaşkanı açıkladı
Bayramda hangi köprü ve otoyollardan geçiş ücretsiz sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ile belli oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollardan geçişin Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacağını duyurdu. Bu açıklama sonrası gözler Osmangazi Köprüsü'ne çevrildi. Peki, Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? İşte, o konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar.
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1
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:
2
* Şimdi Niğde - Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek.* Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum.
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* Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.