Osman Sezener kimdir, kaç yaşında nereli? Ünlü Şef Osman Sezener'in hayatı ve biyografisi
Şef Osman Sezener'in hayatı televizyon izleyenleri tarafından gündeme geldi. Amerika, İtalya ve İstanbul'da önemli mutfaklarda çalışan ve GQ Men ödüllerinde yılın şefi ödülünü alan Osman Sezener MasterChef Türkiye'ye konuk şef olarak katılması ile bir kez daha dikkatleri üzerine topladı. Dünya'da ilk kez Türk mutfağını fine diningde İstanbul dışına taşıyan Ünlü Şef Osman Sezener, New York Fransız Mutfağı'nda eğitimini tamamladı. Dünya standartlarında bir aşçı olan Osman Sezener, 2010-2016 arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmıştı. Peki, Osman Sezener kimdir, kaç yaşında nereli? Ünlü Şef Osman Sezener'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.
Osman Sezener'in hayatı ve biyografisi MasterChef yarışması ile bir kez daha dikkat çekti. Ülkemizi yurtdışında da başarı ile temsil eden Osman Sezener'i yarışmada anons eden Somer Şef, " GQ Men ödüllerinde yılın şefi ödülünü aldı. Osman Sezener geliyor.'' cümlelerini kullandı. İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan gastronomide kariyerine başlayan Sezener, Dünya Aşçılar Birliği olmak üzere pek çok kuruluşa üye oldu.
OSMAN SEZENER KİMDİR?
M. Osman Sezener, 1982 yılında İzmir'de keyifle işlettikleri bir aile ve lokantalarının çocuğu olarak dünyaya geldi. İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra yiyecek-içecek sektörüyle ilgilendi ve ailesinin yanına gitmeye karar verdi. Eğitimine Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde başladı ve hemen ardından New York Fransız Mutfağı'nda eğitimini tamamladı. Yarı Alman yarı Girit köklerinin yardımıyla bu sektörün kendisine verdiklerini harmanlayabileceği inancına adım attı. Kendi deyimiyle “Ailesi sayesinde kalabalık sofralarda 4 öğün yediği harika yemekler” yaratım sürecinde belirleyici oldu.
Eğitim hayatını tecrübeyle pekiştirmek için Amerika, İtalya ve İstanbul'da önemli mutfaklarda çalıştı. Yine çocukluğundan beri yurt içi ve yurt dışı gezilerinde sokak yemekleri ile tanışmış, iyi restoranlarda yediği yemeklerin damak ve zihin gelişiminde büyük rol oynamıştır. Eğitimin sadece okulda olmadığının bilincinde; İlerlemek istediği bu yemek serüveninde yaşadığı toprakların malzemelerini, hikayesi olan insanların tariflerini ve farklı dokulara sahip coğrafyaların hazinelerini kendisine ilke edinmiştir.
Türkiye'nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Mutfak Dostları Derneği, "Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri"ni, 10 kategoride sahipleri ile buluşturdu. Osman Sezener 2020 yılında Yılın Türk Şefi ödülünün de sahibi oldu.
Türkiye'nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Mutfak Dostları Derneği, "Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri"ni, 10 kategoride sahipleri ile buluşturdu. Osman Sezener 2020 yılında Yılın Türk Şefi ödülünün de sahibi oldu.