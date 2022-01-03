Osman Pazarlama filmi nerede çekildi? İşte Osman Pazarlama filminin oyuncuları ve konusu
Osman Pazarlama, 19 Şubat 2016 tarihinde vizyona giren bir Şahan Gökbakar filmidir. Filmin yönetmeni Togan Gökbakar, yapımcısı ve senarist Şahan Gökbakar'dır. Filmde şarkıcı Demet Akalın da rol almıştır. Peki, Osman Pazarlama filmi nerede çekildi? İşte Osman Pazarlama filminin oyuncuları ve konusu
19 Şubat 2016 tarihinde vizyona giren bir Şahan Gökbakar filmi Osman Pazarlama, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Şahan Gökbakar'a kadroda Selim Akgül, Esra Balıkçı, Yurtşen Fidan, Gizem İnceoğlu, Tahsin Tonkuş, Feriştah Senem Yıldırım, Tahsin Yıldırım ve Şükran Çağman eşlik ediyor.
OSMAN PAZARLAMA KONUSU
Film, aşık olduğu kızla evlenebilmek için başarılı bir işadamı olabilmeyi hedefleyen Osman Şaşmaz’ın kahkaha dolu hikayesini anlatıyor. Filmin konusu kısaca şöyle: İstanbul’un orta halli mahallelerinden birinde yaşayan Osman Şaşmaz, bir yandan Uzakdoğu’dan getirdiği ürünleri satmaya çalışırken, diğer yandan da patenti ve icadı kendisine ait patlamaya hazır ürünlere yatırımcı bulup zengin olmaya çalışan bir girişimcidir. Osman, sevdiği kızın babasına kendini ispat etme hırsıyla türlü maceralara atılır.