Osman Pazarlama filmi nerede çekildi? İşte Osman Pazarlama filminin oyuncuları ve konusu

OSMAN PAZARLAMA KONUSU

Film, aşık olduğu kızla evlenebilmek için başarılı bir işadamı olabilmeyi hedefleyen Osman Şaşmaz’ın kahkaha dolu hikayesini anlatıyor. Filmin konusu kısaca şöyle: İstanbul’un orta halli mahallelerinden birinde yaşayan Osman Şaşmaz, bir yandan Uzakdoğu’dan getirdiği ürünleri satmaya çalışırken, diğer yandan da patenti ve icadı kendisine ait patlamaya hazır ürünlere yatırımcı bulup zengin olmaya çalışan bir girişimcidir. Osman, sevdiği kızın babasına kendini ispat etme hırsıyla türlü maceralara atılır.