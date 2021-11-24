Osman Bey’in çocukları kimlerdir, kaç çocuğu vardı? İşte Osman Bey’in (Osman Gazi’nin) çocukları
Osman Bey’in çocuklarının isimleri merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisi izleyicileri Osman Bey in hayatını araştırıyorlar. 1299 yılında kurulan Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in iki eşi olmuştur. Peki, Osman Bey’in çocukları kimlerdir, kaç çocuğu vardı?
Osman Bey’in çocukları Kuruluş Osman dizisi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Osman Bey, ilk Osmanlı kaynaklarına göre Anadolu’ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi’nin oğludur. İki evliliğinden toplam 7 çocuğu olmuştur.
OSMAN BEY’İN ÇOCUKLARI KİMLERDİR?
Osman Bey, ilk Osmanlı kaynaklarına göre Anadolu’ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi’nin oğludur. Osman Gazi'nin çocukları Orhan Gazi, Alaeddin Bey, Pazarlı Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Melik Bey, Savcı Bey olarak bilinmektedir. Toplam 7 çocuğu vardır.
Çoban Bey
Melik Bey
Orhan Gazi
Hamid Bey
Bazarlu Bey
Alâeddin Ali Bey
Fatma Melek Hatun
Çoban Bey
Melik Bey
Orhan Gazi
Hamid Bey
Bazarlu Bey
Alâeddin Ali Bey
Fatma Melek Hatun
ALAEDDİN BEY KİMDİR?
Alâeddin Bey (Alâeddin Paşa, Alâeddin Ali Paşa, Erden Ali Bey), Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğullarından birisidir.
Osmanlı kroniklerine göre Osman Gazi'nin ölümünden sonra Orhan Gazi ile birlikte Şehzade Alâeddin'in ismi beylik için konuşulmuş; iki kardeş arasında yapılan görüşme sonunda Şehzade Alâeddin, kendi isteğiyle beylikten feragat etmiştir. Tarihî kaynaklarda alçakgönüllü kişiliği öne çıkarılır.
Bursa'daki tekkesinde derviş hayatı yaşamayı tercih eden Alâeddin Bey'in daha sonra Orhan Bey'in isteği ile bazı bürokratik görevler aldığı ve bazı seferlere katıldığı düşünülür. Kimi kaynaklara göre Alâeddin Bey, vezirlik sisteminin kurulmasına rol oynamış bir kişidir ve Osmanlı'nın ilk veziridir; ayrıca "paşa" unvanını kullanan ilk hanedan mensubudur.
Kaç yaşında ve hangi nedenle öldüğü kesin olarak bilinmez, hayatının son yıllarını Bursa'da Kükürtlü'de bulunan tekkesinde geçirmiş ve öldüğünde Osman Gazi'nin türbesine defnedilmiştir.
Annesinin kim olduğu tarihçilerin anlaşmazlığa düştükleri bir konudur. Kimi kaynaklara göre annesi Şeyh Edebali'nın kızı Bala Hatun'dur. Bazı tarihçiler ise Orhan Bey ile aynı anneden doğduğunu, annesinin Malhun Hatun olduğunu ileri sürer. Osman Gazi'nin en büyük oğlu olup olmadığı da tartışmalı bir konudur. Kimi kaynaklara göre Şehzade Alâeddin, kimine göre Şehzade Orhan en büyük oğul idi.
Osmanlı kroniklerine göre Osman Gazi'nin ölümünden sonra Orhan Gazi ile birlikte Şehzade Alâeddin'in ismi beylik için konuşulmuş; iki kardeş arasında yapılan görüşme sonunda Şehzade Alâeddin, kendi isteğiyle beylikten feragat etmiştir. Tarihî kaynaklarda alçakgönüllü kişiliği öne çıkarılır.
Bursa'daki tekkesinde derviş hayatı yaşamayı tercih eden Alâeddin Bey'in daha sonra Orhan Bey'in isteği ile bazı bürokratik görevler aldığı ve bazı seferlere katıldığı düşünülür. Kimi kaynaklara göre Alâeddin Bey, vezirlik sisteminin kurulmasına rol oynamış bir kişidir ve Osmanlı'nın ilk veziridir; ayrıca "paşa" unvanını kullanan ilk hanedan mensubudur.
Kaç yaşında ve hangi nedenle öldüğü kesin olarak bilinmez, hayatının son yıllarını Bursa'da Kükürtlü'de bulunan tekkesinde geçirmiş ve öldüğünde Osman Gazi'nin türbesine defnedilmiştir.
Annesinin kim olduğu tarihçilerin anlaşmazlığa düştükleri bir konudur. Kimi kaynaklara göre annesi Şeyh Edebali'nın kızı Bala Hatun'dur. Bazı tarihçiler ise Orhan Bey ile aynı anneden doğduğunu, annesinin Malhun Hatun olduğunu ileri sürer. Osman Gazi'nin en büyük oğlu olup olmadığı da tartışmalı bir konudur. Kimi kaynaklara göre Şehzade Alâeddin, kimine göre Şehzade Orhan en büyük oğul idi.