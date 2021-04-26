Oscar 2021'in kazananları belli oldu - Oscar'da ödülleri Nomadland ve Mank topladı
Oscar 2021'in kazananları belli oldu. İki aydır koronavirüs nedeniyle ertelenen Oscar'da ödülleri Nomadland ve Mank topladı6 dalda aday olan Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. David Fincher filmi Mank ise Oscar'dan 4 ödül ile ayrıldı. Chloe Zhao, Oscar tarihinde en iyi yönetmen ödülünü kazanan ilk Asyalı kadın yönetmen unvanını da aldı. Çin asıllı Zhao, 2010'da aynı ödülü evine götüren Kathryn Bigelow'dan sonra bu ödülü kazanan ilk kadın yönetmen aynı zamanda. Peki, Oscar'da başka hangi filmler kazandı? İşte Oscar 2021'in kazananları
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Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini buldu. TRT 2'de 26 Nisan gecesi 01.30'da "Oscar'a Doğru" özel yayını ile başlayan gece, 93. Oscar Töreni'yle devam etti. Los Angeles'taki Union Station ve Dolby Theatre'da eş zamanlı olarak düzenlenen ödül töreni, canlı yayınla Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2 ekranlarında sinemaseverlerle buluştu. İşte 2021 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...
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ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle bu yıl 93'üncüsü verilen Akademi Ödüllerinde en iyi film ödülünü "Nomadland" kazandı.
Asya kökenli Chloé Zhao'nun yönetmenliğini yaptığı film 60'lı yaşlarında bir kadının ekonomik krizden sonra Nevada'daki bütün malvarlığını kaybedip bir karavan alarak ABD'nin batı eyaletlerini dolaşmasını konu alıyor.
En iyi film dalında "Mank," "Promising Young Woman," "Nomadland," "Judas and the Black Messiah," "Sound of Metal," "Minari," "The Father" ve "The Trial of the Chicago 7" filmleri aday gösterilmişti.
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Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i konu alan Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt olmuştu.
Bunun yanı sıra en iyi yönetmen ödülüne ise "Nomadland" filminin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı.
Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu.
Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum." dedi.Bu yıl Oscar'da Chloé'nin yanı sıra "Promising Young Woman" filminin yönetmeni Emerald Fennell da aynı kategoride gösterilen ikinci kadın yönetmen olmuştu.Daha önce 2010'da Hurt Locker filminin yönetmeni Amerikalı Kathryn Bigelow almıştı.
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OSCAR KAZANANLARI TAM LİSTESİ
En iyi kadın oyuncu: Frances McDormand (Nomadland) En iyi erkek oyuncu: Anthony Hopkins (The Father) En iyi film: Nomadland En iyi yönetmen: Chloe Zhao-Nomadland En iyi yardımcı kadın oyuncu: Youn Yuh-Jung
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En iyi yardımcı erkek oyuncu: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) En iyi orijinal senaryo: Promising Young Woman (Emerald Fennell) En iyi uyarlama senaryo: Christoher Hampton- Florian Zeller (The Father-Baba) Yabancı dilde en iyi film (En İyi Uluslararası Film): Another Round (Danimarka) En iyi saç ve makyaj tasarımı: Mia Neal- Ma Rainey's Black Bottom En iyi kostüm tasarımı: Ann Roth- Ma Rainey's Black Bottom En iyi ses: Sound of Metal En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film: Two Distant Strangers (Martin Desmond Roe ve Travon Free) En iyi kısa animasyon: If Anything Happens I Love You (Michael Govier ve Will McCormack) En iyi uzun metraj animasyon: Soul (Dana Murray ve Pete Docter) En iyi kısa belgesel: Colette (Anthony Giacchino ve Alice Doyard) En iyi belgesel: My Octopus Teacher (Pippa Ehrlich, James Reed ve Craig Foster) En iyi görsel efekt: Tenet (Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley ve Scott Fisher) En iyi sinematografi: Mank (Erik Messerschmidt) En iyi kurgu: Sound of Metal (Mikkel E.G. Nielsen) En iyi prodüksiyon tasarımı: Mank En iyi müzik: Soul (Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste) En iyi orijinal şarkı: Judas and the Black Messiah (H.E.R- Fight For You)