Oscar 2021'in kazananları belli oldu - Oscar'da ödülleri Nomadland ve Mank topladı

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

En iyi orijinal senaryo: Promising Young Woman (Emerald Fennell)

En iyi uyarlama senaryo: Christoher Hampton- Florian Zeller (The Father-Baba)

Yabancı dilde en iyi film (En İyi Uluslararası Film): Another Round (Danimarka)

En iyi saç ve makyaj tasarımı: Mia Neal- Ma Rainey's Black Bottom

En iyi kostüm tasarımı: Ann Roth- Ma Rainey's Black Bottom

En iyi ses: Sound of Metal

En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film: Two Distant Strangers (Martin Desmond Roe ve Travon Free)

En iyi kısa animasyon: If Anything Happens I Love You (Michael Govier ve Will McCormack)

En iyi uzun metraj animasyon: Soul (Dana Murray ve Pete Docter)

En iyi kısa belgesel: Colette (Anthony Giacchino ve Alice Doyard)

En iyi belgesel: My Octopus Teacher (Pippa Ehrlich, James Reed ve Craig Foster)

En iyi görsel efekt: Tenet (Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley ve Scott Fisher)

En iyi sinematografi: Mank (Erik Messerschmidt)

En iyi kurgu: Sound of Metal (Mikkel E.G. Nielsen)

En iyi prodüksiyon tasarımı: Mank

En iyi müzik: Soul (Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste)

En iyi orijinal şarkı: Judas and the Black Messiah (H.E.R- Fight For You)