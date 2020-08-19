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Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 15:24,

Oscar ödüllü Leonardo DiCaprio'nun 45 yaş göbeği

Kelimenin tam anlamıyla çocuk yaşından beri sinema sektöründe olan ve kameralar karşısında büyüyen ünlü oyuncu artık 45 yaşında.

Backgrid USA

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1YILLARIN VE KARANTİNANIN ETKİSİ
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YILLARIN VE KARANTİNANIN ETKİSİ

Görünüşe göre de bir yandan geçip giden yıllar bir yandan da koronavirüs karantinası nedeniyle son aylarda sürdürdüğü hareketsiz yaşam onda da etkilerini gösterdi. İlerleyen yaşıyla birlikte kiloları da arttı.

2SEVGİLİSİ VE AİLESİYLE TATİLDE
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SEVGİLİSİ VE AİLESİYLE TATİLDE

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, bir süredir sevgilisi Camila Morrone ve ailesinin diğer üyeleriyle birlik tatil yapıyor.

3SON AYLARDA BİRAZ KİLO ALDI
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SON AYLARDA BİRAZ KİLO ALDI

45 yaşındaki DiCaprio, geçen hafta sonu ve bu hafta sık sık Malibu'da plajda objektiflere takıldı. Lacivert bir mayo giyen oyuncunun, göbeğinin son aylarda giderek büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı.

4YERÇEKİMİNE DİRENEMEDİ
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YERÇEKİMİNE DİRENEMEDİ

Hatta DiCaprio bir ara eğilince göbeği, yerçekimine direnemeyerek mayosunun üzerinden sarktı.

5TATİL KEYFİ
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TATİL KEYFİ

Leonardo DiCaprio'ya Malibu tatilinde sevgilisi Camila Morrone'nin yanı sıra ailesinin diğer üyeleri de eşlik ediyor.

6YEĞENİYLE İLGİLENDİ
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YEĞENİYLE İLGİLENDİ

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde küçük yeğenini omuzlarına oturtup denize girerken objektiflere takılmıştı.

7İKİ YIL ÖNCE DAHA FORMDAYDI
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İKİ YIL ÖNCE DAHA FORMDAYDI

DiCaprio, iki yıl önce çıktığı bir tatilde objektiflere böyle takılmıştı. O dönemde daha formda görünüyordu oyuncu.

811 YAŞINDAN BERİ OSCARA ADAY GÖSTERİLDİ
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11 YAŞINDAN BERİ OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ

Birçok unutulmaz filmde rol alan Leonardo DiCaprio özellikle Oscar ödülleri konusunda uzun süre gündemde kaldı. Onun Oscar adaylığı serüveni henüz 11 yaşındayken rol aldığı What's Eating Gilbert Grape filmiyle başladı. Yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterilen DiCaprio, o yıl ödülü kaçırdı.

92016DA ÖDÜLÜ KAZANDI
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2016'DA ÖDÜLÜ KAZANDI

Daha sonra da Göklerin Hakimi, Kanlı Elmas, The Wolf Of Wall Street filmlerindeki performansıyla bu kez en iyi erkek oyuncu dalında ödüle aday gösterildi. Fakat hepsinde ödülü başka meslektaşlarına kaptırdı. Sonunda 2016 yılında The Revenant ile yıllarda peşinde koştuğu ödülü ilk kez kucakladı.

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