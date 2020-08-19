Oscar ödüllü Leonardo DiCaprio'nun 45 yaş göbeği

Kelimenin tam anlamıyla çocuk yaşından beri sinema sektöründe olan ve kameralar karşısında büyüyen ünlü oyuncu artık 45 yaşında.
Backgrid USA
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YILLARIN VE KARANTİNANIN ETKİSİ
Görünüşe göre de bir yandan geçip giden yıllar bir yandan da koronavirüs karantinası nedeniyle son aylarda sürdürdüğü hareketsiz yaşam onda da etkilerini gösterdi. İlerleyen yaşıyla birlikte kiloları da arttı.
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SEVGİLİSİ VE AİLESİYLE TATİLDE
Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, bir süredir sevgilisi Camila Morrone ve ailesinin diğer üyeleriyle birlik tatil yapıyor.
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SON AYLARDA BİRAZ KİLO ALDI
45 yaşındaki DiCaprio, geçen hafta sonu ve bu hafta sık sık Malibu'da plajda objektiflere takıldı. Lacivert bir mayo giyen oyuncunun, göbeğinin son aylarda giderek büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı.
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YERÇEKİMİNE DİRENEMEDİ
Hatta DiCaprio bir ara eğilince göbeği, yerçekimine direnemeyerek mayosunun üzerinden sarktı.
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TATİL KEYFİ
Leonardo DiCaprio'ya Malibu tatilinde sevgilisi Camila Morrone'nin yanı sıra ailesinin diğer üyeleri de eşlik ediyor.
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YEĞENİYLE İLGİLENDİ
Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde küçük yeğenini omuzlarına oturtup denize girerken objektiflere takılmıştı.
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İKİ YIL ÖNCE DAHA FORMDAYDI
DiCaprio, iki yıl önce çıktığı bir tatilde objektiflere böyle takılmıştı. O dönemde daha formda görünüyordu oyuncu.
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11 YAŞINDAN BERİ OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ
Birçok unutulmaz filmde rol alan Leonardo DiCaprio özellikle Oscar ödülleri konusunda uzun süre gündemde kaldı. Onun Oscar adaylığı serüveni henüz 11 yaşındayken rol aldığı What's Eating Gilbert Grape filmiyle başladı. Yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterilen DiCaprio, o yıl ödülü kaçırdı.
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2016'DA ÖDÜLÜ KAZANDI
Daha sonra da Göklerin Hakimi, Kanlı Elmas, The Wolf Of Wall Street filmlerindeki performansıyla bu kez en iyi erkek oyuncu dalında ödüle aday gösterildi. Fakat hepsinde ödülü başka meslektaşlarına kaptırdı. Sonunda 2016 yılında The Revenant ile yıllarda peşinde koştuğu ödülü ilk kez kucakladı.