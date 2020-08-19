Oscar ödüllü Leonardo DiCaprio'nun 45 yaş göbeği

YILLARIN VE KARANTİNANIN ETKİSİ Görünüşe göre de bir yandan geçip giden yıllar bir yandan da koronavirüs karantinası nedeniyle son aylarda sürdürdüğü hareketsiz yaşam onda da etkilerini gösterdi. İlerleyen yaşıyla birlikte kiloları da arttı.