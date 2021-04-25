2021 Oscar adayları: Oscar ödülleri saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Oscar ödülleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak. Oscar adayları özel gecede ödülüne kavuşacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki ay ertelenen tören bu gece yapılacak. Peki, Oscar ödülleri saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar.
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Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak. Los Angeles'taki Union Station ve Dolby Theatre'da eş zamanlı olarak düzenlenecek ödül töreni, canlı yayınla Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2 ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Tören, Türkiye saatiyle 03.00'te canlı yayınla ekrana gelecek.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki ay ertelenen 93. Oscar Ödülleri töreni, bu sene fiziki katılımla gerçekleşecek. 23 dalda ödüllerin verileceği gecede; Altın Küre ve BAFTA ödüllerinde de En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerine layık görülen, Chloe Zhao imzalı "Nomadland"; David Fincher imzalı "Mank" ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren ve 6 dalda Oscar'a aday gösterilen "The Trial of the Chicago 7" filmleri dikkati çekiyor.
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TRT ortak yapımı olan, Jasmila Zbanic imzalı "Quo Vadis, Aida?" filminin de "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde yarışacağı töreni, TRT 2 stüdyosunda sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan, Mehmet Açar ve Akademi Üyesi Zeynep Atakan yorumlayacak.
TRT 2'de 26 Nisan gecesi 01.30'da "Oscar'a Doğru" özel yayını ile başlayacak olan gece, 93. Oscar Töreni'yle devam edecek.
Tören, Türkiye saatiyle 03.00'te canlı yayınla TRT 2'de ekrana gelecek.
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Oscar adayı 'Quo Vadis, Aida?' oyuncularından Orucevic: Tüm kalbimle Oscar'ı kazanmamızı temenni ediyorum
Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde 1995'ye yaşanan soykırımı anlatan "Quo Vadis, Aida?"da bir Sırp askerini canlandıran Sasa Orucevic, basına yaptığı açıklamada, filmin büyük başarı yakalayacağını tahmin ettiğini söyledi.
Filmi çekerken ne kadar ciddi bir konuyu ele aldıklarını hissettiğini ifade eden Orucevic, "Yönetmen Jasmilla Zbanic de ne istediğini bilen bir yönetmendi. Oscar'ı kazanmak bir filmin en büyük hayalidir. Bizim de buna çok yakın olduğumuzu hissediyorum." dedi.
Savaş konusunun Bosna Hersek'te kapanmayan bir yara olduğunu söyleyen Orucevic, "Srebrenitsa'da soykırımın yapıldığı bir gerçektir. Böyle bir gerçekliği oynamak hem zor hem de büyük bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.
Orucevic, filmin Srebrenitsa'da yaşananları tüm çıplaklığıyla anlattığına işaret ederek, filme kayıtsız kalabilmenin imkansız olduğunu vurguladı.
Srebrenitsa'da yapılanların bilinmesi gerektiğinin altını çizen Orucevic, "Tüm kalbimle Oscar'ı kazanmamızı temenni ediyorum ve umarım bu ödül Srebrenitsa'ya olan bakış açısını da değiştirir. Geldiğimiz bu nokta ülkede böyle hassas konuları işlemekte ikilemde kalan diğer film sevdalılarına da cesaret olsun." diye konuştu.
Dünya prömiyerini 2020'nin eylül ayında Venedik Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapan "Quo Vadis, Aida?" filmi, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde Sırp askerleri tarafından kadınlar ve çocuklar dahil on binlerce Bosnalı'nın öldürüldüğü soykırım günlerinde, Birleşmiş Milletler Üssü'nde geçiyor.
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Yabancı dilde en iyi film
“Another Round” (Danimarka) “Better Days” (Hong Kong) “Collective” (Romanya) “The Man Who Sold His Skin” (Tunus) “Quo Vadis, Aida?”(Bosna Hersek)
En iyi film
“The Father” “Judas and the Black Messiah” “Mank” “Minari” “Nomadland” “Promising Young Woman” “Sound of Metal” “The Trial of the Chicago 7”
En iyi yönetmen Thomas Vinterberg (“Another Round”) David Fincher (“Mank”) Lee Isaac Chung (“Minari”) Chloé Zhao (“Nomadland”) Emerald Fennell (“Promising Young Woman”) Best Documentary Feature
En iyi erkek oyuncu Riz Ahmed (“Sound of Metal”) Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”) Anthony Hopkins (“The Father”) Gary Oldman (“Mank”) Steven Yeun (“Minari”) En iyi kadın oyuncu
Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”) Andra Day (“The United States v. Billie Holiday”) Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”) Frances McDormand (“Nomadland”) Carey Mulligan (“Promising Young Woman”)
Yardımcı erkek oyuncu
Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”) Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”) Leslie Odom Jr. (“One Night in Miami”) Paul Raci (“Sound of Metal”) Lakeith Stanfield (“Judas and the Black Messiah”)
Yardımcı kadın oyuncu
Maria Bakalova (‘Borat Subsequent Moviefilm”) Glenn Close (“Hillbilly Elegy”) Olivia Colman (“The Father”) Amanda Seyfried (“Mank”) Youn Yuh-jung (“Minari”)
Kostüm tasarımı
“Emma,” Alexandra Byrne “Mank,” Trish Summerville “Ma Rainey’s Black Bottom,” Ann Roth “Mulan,” Bina Daigeler “Pinocchio”
Orijinal müzik
“Da 5 Bloods,” Terence Blanchard “Mank,” Trent Reznor, Atticus Ross “Minari,” Emile Mosseri “News of the World,” James Newton Howard “Soul,” Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste
En iyi kısa animasyon
Burrow” “Genius Loci” “If Anything Happens I Love You” “Opera” “Yes-People”
En iyi live action kısa animasyon
“Feeling Through” “The Letter Room” “The Present” “Two Distant Strangers” “White Eye”
En iyi ses
“Greyhound” “Mank” “News of the World” “Soul”
Uyarlama senaryo
“Borat Subsequent Moviefilm “The Father” “Nomadland” “One Night in Miami” “The White Tiger”
En iyi orijinal senaryo
“Judas and the Black Messiah” “Minari” “Promising Young Woman” “Sound of Metal” “The Trial of the Chicago 7”
En iyi animasyon
“Onward” “Over the Moon” “Shaun the Sheep Movie: Farmageddon” “Soul” “Wolfwalkers”
En iyi sinematografi
“Judas and the Black Messiah” “Mank” “News of the World” “Nomadland” “The Trial of the Chicago 7”
En iyi belgesel
“Collective” “Crip Camp” “The Mole Agent” “My Octopus Teacher” “Time”
En iyi kısa belgesel
“Colette” “A Concerto Is a Conversation” “Do Not Split” “Hunger Ward” “A Love Song for Latasha”
Makyaj ve saç tasarımı
“Emma” “Hillbilly Elegy” “Ma Rainey’s Black Bottom” “Mank” “Pinocchio" Orijinal şarkı
“Fight for You” “Hear My Voice” “Húsavík” “Io Si (Seen)” “Speak Now”
Prodüksiyon tasarımı
“The Father” “Ma Rainey’s Black Bottom” “Mank” “News of the World” “Tenet”
Görsel efekt
“Love and Monsters” “The Midnight Sky” “Mulan” “The One and Only Ivan”“Tenet”Black Messiah”