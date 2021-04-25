2021 Oscar adayları: Oscar ödülleri saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Oscar adayı 'Quo Vadis, Aida?' oyuncularından Orucevic: Tüm kalbimle Oscar'ı kazanmamızı temenni ediyorum Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde 1995'ye yaşanan soykırımı anlatan "Quo Vadis, Aida?"da bir Sırp askerini canlandıran Sasa Orucevic, basına yaptığı açıklamada, filmin büyük başarı yakalayacağını tahmin ettiğini söyledi.



Filmi çekerken ne kadar ciddi bir konuyu ele aldıklarını hissettiğini ifade eden Orucevic, "Yönetmen Jasmilla Zbanic de ne istediğini bilen bir yönetmendi. Oscar'ı kazanmak bir filmin en büyük hayalidir. Bizim de buna çok yakın olduğumuzu hissediyorum." dedi.



Savaş konusunun Bosna Hersek'te kapanmayan bir yara olduğunu söyleyen Orucevic, "Srebrenitsa'da soykırımın yapıldığı bir gerçektir. Böyle bir gerçekliği oynamak hem zor hem de büyük bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.



Orucevic, filmin Srebrenitsa'da yaşananları tüm çıplaklığıyla anlattığına işaret ederek, filme kayıtsız kalabilmenin imkansız olduğunu vurguladı.



Srebrenitsa'da yapılanların bilinmesi gerektiğinin altını çizen Orucevic, "Tüm kalbimle Oscar'ı kazanmamızı temenni ediyorum ve umarım bu ödül Srebrenitsa'ya olan bakış açısını da değiştirir. Geldiğimiz bu nokta ülkede böyle hassas konuları işlemekte ikilemde kalan diğer film sevdalılarına da cesaret olsun." diye konuştu.



Dünya prömiyerini 2020'nin eylül ayında Venedik Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapan "Quo Vadis, Aida?" filmi, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde Sırp askerleri tarafından kadınlar ve çocuklar dahil on binlerce Bosnalı'nın öldürüldüğü soykırım günlerinde, Birleşmiş Milletler Üssü'nde geçiyor.