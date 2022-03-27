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Oscar ne zaman ve saat kaçta? 2022 Oscar ödül töreni hangi kanaldan yayınlanacak?

#Oscar#2022 Oscar

Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden ve 'Oscar' olarak bilinen 'Akademi Ödülleri' töreninin ne zaman yapılacağı, sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Gözler şimdi 2022 Oscar ödül töreninin başlayacağı saat ve yayıncı kuruluşunda. Peki, Oscar ödül töreni ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

1/3Oscar ne zaman ve saat kaçta 2022 Oscar ödül töreni hangi kanaldan yayınlanacak

2022 yılının Oscar ödülleri sahiplerini buluyor. Pek çok önemli yapımın en iyi film ödülünü almak için yer alacağı törende, en iyi kadın ve erkek oyuncular belli olacak. Sinemaseverler ise Oscar ödüllerinin yayınlanacağı kanal ve saate odaklanmış durumda. İşte, 2022 Oscar ödül töreni hakkında merak edilenler...

2/3Oscar ne zaman ve saat kaçta 2022 Oscar ödül töreni hangi kanaldan yayınlanacak

94. Oscar Ödülleri 28 Mart Pazartesi günü sahiplerini bulacak. TSİ 27 Mart Pazar'ı 28 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece yarısı başlayacak.

3/3Oscar ne zaman ve saat kaçta 2022 Oscar ödül töreni hangi kanaldan yayınlanacak

Oscar Ödülleri Töreni, 27 Mart 2022'de canlı yayınla TRT 2'de yayınlanacak. Pazar günü, saat 23.55'te "Oscar'a Doğru" özel yayını ile başlayacak olan yayın akışı, 94. Oscar Ödül Töreni'yle devam edecek.

AYNI FİLMDEN AYNI DALDA İKİ ADAY

Bu yıl bir filmde oynayan iki oyuncu da aynı anda ödüle aday oldu. The Power of the Dog'da rol alan Jesse Plemons ile aynı filmde yer alan Kode Smit McPhee en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterildi. Aynı filmdeki performanslarıyla Benedict Cumberbatch en iyi erkek oyuncu, Kirsten Dunst da yardımcı kadın oyuncu dalında aday oldu. The Power of the Dog , Jane Campion'a da en iyi yönetmen dalında adaylık getirdi.

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#Oscar#2022 Oscar