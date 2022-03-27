Oscar ne zaman ve saat kaçta? 2022 Oscar ödül töreni hangi kanaldan yayınlanacak?

2022 yılının Oscar ödülleri sahiplerini buluyor. Pek çok önemli yapımın en iyi film ödülünü almak için yer alacağı törende, en iyi kadın ve erkek oyuncular belli olacak. Sinemaseverler ise Oscar ödüllerinin yayınlanacağı kanal ve saate odaklanmış durumda. İşte, 2022 Oscar ödül töreni hakkında merak edilenler...
94. Oscar Ödülleri 28 Mart Pazartesi günü sahiplerini bulacak. TSİ 27 Mart Pazar'ı 28 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece yarısı başlayacak.
Oscar Ödülleri Töreni, 27 Mart 2022'de canlı yayınla TRT 2'de yayınlanacak. Pazar günü, saat 23.55'te "Oscar'a Doğru" özel yayını ile başlayacak olan yayın akışı, 94. Oscar Ödül Töreni'yle devam edecek.
AYNI FİLMDEN AYNI DALDA İKİ ADAY
Bu yıl bir filmde oynayan iki oyuncu da aynı anda ödüle aday oldu. The Power of the Dog'da rol alan Jesse Plemons ile aynı filmde yer alan Kode Smit McPhee en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterildi. Aynı filmdeki performanslarıyla Benedict Cumberbatch en iyi erkek oyuncu, Kirsten Dunst da yardımcı kadın oyuncu dalında aday oldu. The Power of the Dog , Jane Campion'a da en iyi yönetmen dalında adaylık getirdi.