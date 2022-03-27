Oscar ne zaman ve saat kaçta? 2022 Oscar ödül töreni hangi kanaldan yayınlanacak?

Oscar Ödülleri Töreni, 27 Mart 2022'de canlı yayınla TRT 2'de yayınlanacak. Pazar günü, saat 23.55'te "Oscar'a Doğru" özel yayını ile başlayacak olan yayın akışı, 94. Oscar Ödül Töreni'yle devam edecek.



AYNI FİLMDEN AYNI DALDA İKİ ADAY



Bu yıl bir filmde oynayan iki oyuncu da aynı anda ödüle aday oldu. The Power of the Dog'da rol alan Jesse Plemons ile aynı filmde yer alan Kode Smit McPhee en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterildi. Aynı filmdeki performanslarıyla Benedict Cumberbatch en iyi erkek oyuncu, Kirsten Dunst da yardımcı kadın oyuncu dalında aday oldu. The Power of the Dog , Jane Campion'a da en iyi yönetmen dalında adaylık getirdi.



