Oscar töreninde beklenmedik aksilik: Kırmızı halıda şaşırtan görüntüler

Aniden bastıran ve tahminlerin üzerinde yağan sağanak yağmur yüzünden kırmızı halıda zor anlar yaşanıyor. Konukların herhangi bir talihsizlik yaşamaması için kırmızı halının üzeri şeffaf bir tente ile kapatıldı. Ancak tentenin üzerinde yağmur suları birikti. Bunun üzerine görevliler, ellerinde fırça ve kadife kaplı sopalarla tenteyi temizlemeye çalıştı.



AFP, AP, REUTERS