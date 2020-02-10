MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriOscar töreninde beklenmedik aksilik: Kırmızı halıda şaşırtan görüntüler
GeriMagazin Oscar töreninde beklenmedik aksilik: Kırmızı halıda şaşırtan görüntüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 10 Şubat 2020 - 00:40, /

Oscar töreninde beklenmedik aksilik: Kırmızı halıda şaşırtan görüntüler

Sinema dünyasının kalbi bir kez daha Hollywood'da atıyor... Bu yıl 92'nci kez düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar) Los Angeles'daki Dolby Theater'da yapılıyor. Hazırlıkları haftalardır süren törenin kırmızı halı geçişinde beklenmedik bir aksilik yaşanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Aniden bastıran ve tahminlerin üzerinde yağan sağanak yağmur yüzünden kırmızı halıda zor anlar yaşanıyor. Konukların herhangi bir talihsizlik yaşamaması için kırmızı halının üzeri şeffaf bir tente ile kapatıldı. Ancak tentenin üzerinde yağmur suları birikti. Bunun üzerine görevliler, ellerinde fırça ve kadife kaplı sopalarla tenteyi temizlemeye çalıştı.

AFP, AP, REUTERS

2

Konuklar da bu tentenin altında kırmızı halıya giriş yaptı. İşte 92'nci Akademi Ödülleri'nin (Oscar Ödülleri) kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.

3

Carissa Culiner

4

Erin Lim

5

Blac Chyna

6

Erin Lim

7

Giuliana Rancic

8

Kristin Cavallari

9

Lily Aldridge

10

Her ödül töreninde giydiği kıyafetlerle dikkat çeken Billy Porter yine bakışları üzerinde topladı.

11

Lily Singh

12

Lily Singh

13

Ryan Michelle

14

Kelly Ripa ve Mark Consuelos

15

Julia Butter

16

Sezonun en iddialı filmlerinden Parazit'in yönetmeni Bong Joon Ho.

17

Parazit'in oyuncu kadrosu.

18

Regina King

19

Harvey Keitel ve eşi

20

Gerard Butler

21

Sigourney Weaver

22

Spike Lee ve eşi Tonya Lewis

23

Butler törene sevgilisi Morgan Brown ile katıldı.

24

En iyi yardımcı kadın oyuncu adaylarından Laura Dern, annesi ünlü oyuncu Diane Ladd ve çocukları ile törene katıldı.

25

Mindy Kaling

26

Caitriona Balfe

27

Caitriona Balfe

28

Jojo Rabbit'in küçük oyuncuları Roman Griffin Davis ile Archie Yates.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi