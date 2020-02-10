Oscar töreninde beklenmedik aksilik: Kırmızı halıda şaşırtan görüntüler
Sinema dünyasının kalbi bir kez daha Hollywood'da atıyor... Bu yıl 92'nci kez düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar) Los Angeles'daki Dolby Theater'da yapılıyor. Hazırlıkları haftalardır süren törenin kırmızı halı geçişinde beklenmedik bir aksilik yaşanıyor.
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1
Aniden bastıran ve tahminlerin üzerinde yağan sağanak yağmur yüzünden kırmızı halıda zor anlar yaşanıyor. Konukların herhangi bir talihsizlik yaşamaması için kırmızı halının üzeri şeffaf bir tente ile kapatıldı. Ancak tentenin üzerinde yağmur suları birikti. Bunun üzerine görevliler, ellerinde fırça ve kadife kaplı sopalarla tenteyi temizlemeye çalıştı.
AFP, AP, REUTERS
2
Konuklar da bu tentenin altında kırmızı halıya giriş yaptı. İşte 92'nci Akademi Ödülleri'nin (Oscar Ödülleri) kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.
3
Carissa Culiner
4
Erin Lim
5
Blac Chyna
6
Erin Lim
7
Giuliana Rancic
8
Kristin Cavallari
9
Lily Aldridge
10
Her ödül töreninde giydiği kıyafetlerle dikkat çeken Billy Porter yine bakışları üzerinde topladı.
11
Lily Singh
12
Lily Singh
13
Ryan Michelle
14
Kelly Ripa ve Mark Consuelos
15
Julia Butter
16
Sezonun en iddialı filmlerinden Parazit'in yönetmeni Bong Joon Ho.
17
Parazit'in oyuncu kadrosu.
18
Regina King
19
Harvey Keitel ve eşi
20
Gerard Butler
21
Sigourney Weaver
22
Spike Lee ve eşi Tonya Lewis
23
Butler törene sevgilisi Morgan Brown ile katıldı.
24
En iyi yardımcı kadın oyuncu adaylarından Laura Dern, annesi ünlü oyuncu Diane Ladd ve çocukları ile törene katıldı.
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Mindy Kaling
26
Caitriona Balfe
27
Caitriona Balfe
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Jojo Rabbit'in küçük oyuncuları Roman Griffin Davis ile Archie Yates.