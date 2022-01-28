OSB'lerde elektrik kesintisinde son dakika: Elektrikler ne zaman gelecek? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan elektrik kesintisi açıklaması

Sanayilerde elektrik kesintilerinin son bulacağı elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalan sanayicilerin gündeminde yer almaya devam ederken beklenen açıklama geldi. Türkiye genelinde OBS'lerde uygulanan elektrik kesintileri hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada doğal gazdaki kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini bildirilirken elektrik kısıtlamasının da yarın sona ereceği bildirildi. Öte yandan, TEİAŞ'tan yapılan açıklama OBS ve sanayilerdeki elektrik kesintilerinin 28 Ocak Cuma günü sona ereceği bildirilmişti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 ocak itibariyle kaldırılarak son bulacağı duyuruldu. BOTAŞ'dan yapılan açıklamada ise "İran'dan Türkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başlamıştır" denildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,"“Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacak. Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak’tan itibaren yüzde 40’tan yüzde 20’ye düşürülecek. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.
BOTAŞ, İran'dan Türkiye'ye gaz arzının test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladığını açıkladı.