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OSB'lerde elektrik kesintisi… Elektrikler ne zaman gelecek? AOSB ve SOSB elektrik kesintisi açıklama

#Elektrik Kesintisi#OSB#OSB Elektrik Kesintisi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) elektrik kısıntısı uygulamasıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklama ardından bazı OSB'lerde elektrik kesintisi başladı. OSB (Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi) ve SOSB (Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi) elektrik kesintileri hakkında yazılı açıklamada bulundu. Peki, elektrik kesintileri ne kadar sürecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte AOSB ve SOSB'nin elektrik kesintileri için yaptığı açıklama...

1/3OSBlerde elektrik kesintisi… Elektrikler ne zaman gelecek AOSB ve SOSB elektrik kesintisi açıklama

TEİAŞ'tan yapılan açıklama ardından OSB ve diğer sanayi tesislerine belirli tarihlerde elektrik verilemeyeceği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak www.teias.gov.tr/ adresinden yapılan açıklamada "Ağrı ili Gürbulak giriş noktasından Ülkemize gelen doğalgaz iletim hattının İran tarafında kalan arızasından dolayı Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerine gaz kısıntısı uygulanacağından, elektrik arz talep dengesinin sağlanması maksadıyla gerek iletim sistemine gerek ise dağıtım sistemine bağlı mesken ve ticarethane harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacaktır. Hangi kullanıcılara kısıntı uygulanacağı ve kısıntı miktarı ile ilgili, Dağıtım Şirketleri ve Teşekkülümüz tarafından bilgilendirme yapılacaktır." denildi. Elektrik kesintilerinden etkilenen OSB'ler resmi internet adreslerinden yazılı açıklamada bulundu.

2/3OSBlerde elektrik kesintisi… Elektrikler ne zaman gelecek AOSB ve SOSB elektrik kesintisi açıklama

Antalya Organize Sanayi Bölgesi: AOSB tarafından yapılan yazılı açıklamada

DEĞERLİ SANAYİCİLERİMİZ;

TEİAŞ Batı Yük Tevsii Merkezi tarafından Yönetim Kurulumuza yapılan sözlü bildirim neticesinde (Yazımızın tebliğine kadar tarafımıza yazılı herhangi bir bildirim yapılmamıştır, ilaveten söz konusu durum kesinti değil kısıntı olarak bildirilmiştir. Bu da bir bilinmezlik içermektedir.);

Ülkemizde elektrik enerjisi ihtiyacının büyük kısmı doğal gaz elektrik santralleri tarafından sağlanmaktadır. Kısıtlı üretim yapan santrallerde elektrik arz-talep dengesini sağlayabilmek için, TEİAŞ- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından internet sitesinde yayınlanan bildirime göre ülke genelinde sanayi tesislerinde elektrik kısıtlamasına gidileceği bildirilmiştir.

Doğalgaz Kombine çevrim santrallerinde gaz kısıntısı uygulanacağından, elektrik arz talep dengesinin sağlanması maksadıyla;

24 Ocak 2022 Pazartesi günü gece saat 00:01 ile 23:59 saatleri arasında toplamda 24 saat bölgemizin tamamında elektrik kısıntısı,

Ayrıca 27 Ocak 2022 Perşembe günü 00:01 ile 28 Ocak 2022 Cuma günü saat 23:59 saatleri arasında toplamda 48 saat bölgemizin tamamında elektrik kısıntısı yapılacaktır.

TARİH   KISINTI BAŞLANGIÇ       KISINTI BİTİŞ
24.01.2022 Pazartesi                   00:01   23:59 (24 Saat)   
27.01.2022 Perşembe              00:01              -
28.01.2022 Cuma                  -   23:59 (48 Saat) 

Şeklinde TÜM BÖLGEDE maalesef 72 saatlik elektrik kısıntısı yapılacağı bildirilmiştir.

Bölgemizde yer alan abonelerin aydınlatma ile ilgili elektrik tüketimi haricinde hiçbir şekilde elektrik kullanımı olmayacaktır.

Elektrik kullanımında kısıtlamaya uyulmaması halinde henüz miktarını bilemediğimiz T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Bölgemize uygulanacak cezai yaptırım, kısıtlamaya uymayan firmalara yansıtılacaktır.

Kısıntı planında, gün, saat ve durum kapsamındaki değişiklikler tarafınıza anında bildirilecektir. Zira bu kısıntının kaldırılması hususundaki çalışmalarımız ve mücadelemiz devam etmektedir.

Gerekli tedbirlerin alınmasına, azami hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini bilgilerinize önemle rica ederiz".

denildi.

3/3OSBlerde elektrik kesintisi… Elektrikler ne zaman gelecek AOSB ve SOSB elektrik kesintisi açıklama

SOSB (Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi) tarafından yapılan açıklamada

"DEĞERLİ SANAYİCİMİZ TEİAŞ'ın Sakarya 1. OSB ye tahsis etmiş olduğu 2 adet ilave fiderin devreye alma çalışmaları sebebiyle Sakarya 1. OSB genelinde 24.01.2021 PAZAR günü saat 09:00 - 10.00 saatleri arası 1 saatlik elektrik kesintisi yaşanacaktır. Yapılacak tesis çalışması esnasında elektrik kesintinden olumsuz etkilenmemeniz için gerekli önlemleri almanızı rica ederiz. " denildi.

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