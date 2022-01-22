OSB'lerde elektrik kesintisi… Elektrikler ne zaman gelecek? AOSB ve SOSB elektrik kesintisi açıklama

Antalya Organize Sanayi Bölgesi: AOSB tarafından yapılan yazılı açıklamada

DEĞERLİ SANAYİCİLERİMİZ;

TEİAŞ Batı Yük Tevsii Merkezi tarafından Yönetim Kurulumuza yapılan sözlü bildirim neticesinde (Yazımızın tebliğine kadar tarafımıza yazılı herhangi bir bildirim yapılmamıştır, ilaveten söz konusu durum kesinti değil kısıntı olarak bildirilmiştir. Bu da bir bilinmezlik içermektedir.);

Ülkemizde elektrik enerjisi ihtiyacının büyük kısmı doğal gaz elektrik santralleri tarafından sağlanmaktadır. Kısıtlı üretim yapan santrallerde elektrik arz-talep dengesini sağlayabilmek için, TEİAŞ- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından internet sitesinde yayınlanan bildirime göre ülke genelinde sanayi tesislerinde elektrik kısıtlamasına gidileceği bildirilmiştir.

Doğalgaz Kombine çevrim santrallerinde gaz kısıntısı uygulanacağından, elektrik arz talep dengesinin sağlanması maksadıyla;

24 Ocak 2022 Pazartesi günü gece saat 00:01 ile 23:59 saatleri arasında toplamda 24 saat bölgemizin tamamında elektrik kısıntısı,

Ayrıca 27 Ocak 2022 Perşembe günü 00:01 ile 28 Ocak 2022 Cuma günü saat 23:59 saatleri arasında toplamda 48 saat bölgemizin tamamında elektrik kısıntısı yapılacaktır.

TARİH KISINTI BAŞLANGIÇ KISINTI BİTİŞ 24.01.2022 Pazartesi 00:01 23:59 (24 Saat) 27.01.2022 Perşembe 00:01 - 28.01.2022 Cuma - 23:59 (48 Saat)

Şeklinde TÜM BÖLGEDE maalesef 72 saatlik elektrik kısıntısı yapılacağı bildirilmiştir.

Bölgemizde yer alan abonelerin aydınlatma ile ilgili elektrik tüketimi haricinde hiçbir şekilde elektrik kullanımı olmayacaktır.

Elektrik kullanımında kısıtlamaya uyulmaması halinde henüz miktarını bilemediğimiz T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Bölgemize uygulanacak cezai yaptırım, kısıtlamaya uymayan firmalara yansıtılacaktır.

Kısıntı planında, gün, saat ve durum kapsamındaki değişiklikler tarafınıza anında bildirilecektir. Zira bu kısıntının kaldırılması hususundaki çalışmalarımız ve mücadelemiz devam etmektedir.

Gerekli tedbirlerin alınmasına, azami hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini bilgilerinize önemle rica ederiz".

denildi.