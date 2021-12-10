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Hayat
Haber Giriş: 10 Aralık 2021 - 10:11 | 

Oryantal Didem Kınalı kimdir, nereli, kaç yaşında? Didem Kınalı hakkında merak edilenler

İbo Show ile birlikte tanıdığımız oryantal Didem kınalı, dans şovlarının yanında estetikleriyle de çok konuşuluyor. Peki, İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve ilk olarak İbo Show programında çıkan Oryantal Didem Kınalı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Oryantal Didem hakkında bilgiler...

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1
Ünlü oryantal Didem Kınalı, katıldığı 2. Sayfa programındaki yorumları ve yeni haliyle gündem konusu oldu. Zaman içerisindeki değişimiyle beğeni toplayan Didem Kınalı, hala oryantallik mesleğini icra etmeye devam ediyor.
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Aşk sorularını yanıtlamada güçlük çeken oryantal Didem, "Evlilik düşünmüyorum, çocuk düşünenler evlensin" diyerek evlenme taraftarı olmayan ünlüler grubuna katıldı.
3ORYANTAL DİDEM KINALI KİMDİR

ORYANTAL DİDEM KINALI KİMDİR?

Didem Kınalı 6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa’da dünyaya geldi. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır.
4
Çocukluğu Roman(Çingene) mahallesinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı.
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