Oryantal Didem Kınalı kimdir, nereli, kaç yaşında? Didem Kınalı hakkında merak edilenler

ORYANTAL DİDEM KINALI KİMDİR?

Didem Kınalı 6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa’da dünyaya geldi. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır.