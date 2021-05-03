Orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek? İşte 2021 imsakiyesi
Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın son günleri yaklaşırken vatandaşların tarih araştırmaları da hız kazandı. Bu yıl 30 gün sürecek mübarek ramazan ayının son günün ne zaman olduğu ve son orucu ne zaman tutacaklarını merak eden vatandaşlar, 2021 Ramazan imsakiyesine göre tarih araştırması yapıyor. Peki, orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek?
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Ramazan ayının biteceği tarih, mübarek ayın üç haftasını geride bırakan vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl son oruç için ne zaman sahura kalkacaklarını merak eden vatandaşlar, 2021 Ramazan ayının bitiş tarihini araştırıyor. İşte, 'Ramazan ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...
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Bugün oruç ibadetinin 21. günündeyiz. Yani Ramazan ayının bir kısmı tamamlandı. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine 9 gün kaldı.
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RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?
Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 12 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.