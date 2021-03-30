Orucun ilk günü ne zaman? Diyanet'ten 2021 orucun ilk günü bilgileri
Orucun ilk günü, ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. On bir ayın sultanı olarak da bilinen Ramazan ayı, orucun ilk günü ile resmen başlayacak. Mübarek üç ayların sonuncu ayı olan Ramazan ayı, orucun ilk günü itibariyle bir ay sürecek. Peki, 2021 yılında orucun ilk günü ne zaman? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Havaların ısınması ve yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, orucun ilk günü sorusu da merak konusu oldu. 2021 yılında mübarek Ramazan ayının ne zaman idrak edileceğini merak eden vatandaşlar sorgulamalarını hızlandırdı. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan'ın ilk günü hangi tarihe denk geliyor? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığından alınan o bilgiler
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ORUCUN İLK GÜNÜ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgilerine göre orucun ilk günü, 13 Nisan gecesi ilk sahur ile başlayacak ve 12 Mayıs akşamı açılan oruç ile ilk günü tamamlanacak.
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RAMAZAN AYI'NIN FAZİLETİ NEDİR?
Ramazan ayı müminler için bir rahmet, mağfiret, dayanışma ve paylaşma mevsimidir. Bu ay, manevî hayatımızda seçkin yeri olan fırsatlar ve imkanlar ayıdır. Ramazan, Allah’ın rızasını kazanma, sevdiği kullarından olabilme için fırsattır. Ramazan’ın her unsuru böyle bir kazancı sağlayıcı niteliktedir.
Oruç Arapça’da “savm” kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır. İslâm dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.