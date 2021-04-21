Oruçluyken baş ağrısına ne iyi gelir? Oruçluyken baş ağrısına iyi gelen yöntemler
Özellikle Ramazan ayında aç kalmak bazı sorunları tetikleyebilir. Baş ağrısı ve ileri seviyesinde de migren de bu sorunlardan biridir. Oruçluyken ağrı kesici bir müdahale yapamayan vatandaşlar, oruçluyken baş ağrısına ne iyi gelir sorusunun sevabını aramaya başladılar. Açlığın da tetiklediği baş ağrısına ne iyi gelir araştırdık. İşte oruçluyken baş ağrınızı dindirmenin doğal yöntemleri…
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Ramazan öncesi alışkanlıklarımızı oruç tutarken birden bırakmak ve alışılagelmiş düzenin bozulması baş ağrısı gibi sorunları beraberinde getirebilir. Hele ki kafein içerikli içecekler ve sigara gibi kötü alışkanlıklar söz konusuysa, oruçluyken baş ağrısı neredeyse kaçınılmaz olur. Peki oruçluyken baş ağrısına ne iyi gelir? Oruçluyken baş ağrısına iyi gelecek doğal yöntemleri sıralıyoruz.
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Oruçluyken baş ağrısı neden olur?
Oruca bağlı kan şekeri düşmesi, yaygın bir baş ağrısı tetikleyicisidir. Oruç öncesi bol şekerli gıda tüketimi, kan şekerinde önce ani bir yükselme, sonra da düşme yaratır. Bu da baş ağrısına sebep olur.
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Oruçluyken baş ağrısına ne iyi gelir?
Oruç tutarken baş ağrısı veya migren sorunu çekerseniz bu önerilerle baş ağrısından kurtulabilirsiniz.
Oruçluyken baş ağrısı için, Limonun ve lavanta yapının aromaterapi özelliklerinden faydalanabilirsiniz.
Başınıza buz torbası koymak da iyi gelebilir.
Uyumak, gözlerinizi dinlendirmek faydalı olacaktır.
Baş parmağınız ve işaret parmağınızın arasında kalan eklem noktalarına hafifçe bastırarak ağrının kaynağını bulmaya çalışın.
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Boyun ve omuz hareket ettirerek ufak egzersizler yapın.
Limon dilimleri ile başınıza masaj yapın.
Strese bağlı baş ağrılarında yastığınıza birkaç damla lavanta yağı damlatıp uyuyabilirsiniz.
Migren kaynaklı baş ağrısında ışığa hassasiyet artacağından karanlık bir odada dinlenmeyi tercih edin.