Oruçluyken baş ağrısına ne iyi gelir? Oruçluyken baş ağrısına iyi gelen yöntemler

Oruçluyken baş ağrısı neden olur? Oruca bağlı kan şekeri düşmesi, yaygın bir baş ağrısı tetikleyicisidir. Oruç öncesi bol şekerli gıda tüketimi, kan şekerinde önce ani bir yükselme, sonra da düşme yaratır. Bu da baş ağrısına sebep olur.