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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 11:58,

Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Oruçluyken regl olunca orucu bozmak gerekir mi?

Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı sorusu, bu durumla karşılaşan pek çok vatandaşın araştırdığı husus olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da açıklama yaptığı regl olunca oruç bozulur mu konusundaki açıklama, oruç ibadetini devam ettirip ettirmeme konusunda kararsız kalan kişiler için yol gösterici oluyor. Peki, oruçluyken regl olunca orucu bozmak gerekir mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Oruçluyken regl olunca ya da diğer bir tabirle adet olunca oruç bozulur mu sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verildi. Ramazan ayı içerisinde pek çok kadının karşılaştığı bu durum dolayısıyla oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu sorusu da gündemde yer alıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, durumla alakalı yol gösterici oluyor. Peki, Oruçluyken regl olunca orucu bozmak gerekir mi? İşte, o detaylar

Detayları okumak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

2ORÇLUYKEN REGL OLUNURSA ORUÇ BOZULUR MU

ORÇLUYKEN REGL OLUNURSA ORUÇ BOZULUR MU?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

3ADET OLUNCA ORUÇ TUTULUR MU

ADET OLUNCA ORUÇ TUTULUR MU?

Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü’l-cerrâr, II, 148). Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü’l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San‘ânî, Sübülü’s-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 118).

Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).

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