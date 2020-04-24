Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Oruçluyken regl olunca orucu bozmak gerekir mi?

Oruçluyken regl olunca ya da diğer bir tabirle adet olunca oruç bozulur mu sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verildi. Ramazan ayı içerisinde pek çok kadının karşılaştığı bu durum dolayısıyla oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu sorusu da gündemde yer alıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, durumla alakalı yol gösterici oluyor. Peki, Oruçluyken regl olunca orucu bozmak gerekir mi? İşte, o detaylar



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