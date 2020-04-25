Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? Sahur yapmadan oruç tutulur mu? Diyanet yanıtladı
Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? sorusu rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın gelmesiyle beraber, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Oruca niyet etme konusunda Diyanet'in yayımladığı bilgilerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, oruç ibadetlerini eksiksiz ve tam olarak yerine getirmek istiyor. Sahur yapmadan orucun kabul olup olmadığı da yoğunlaşılan bir diğer başlıklardan. Peki, sahurda nasıl niyet ederiz? Oruca ne zaman niyet etmeli ve sahur yapmadan oruç tutulur mu? İşte, Diyanet'in sahur ve oruç hakkında verdiği bilgiler...
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1
Ramazan'ın gelmesiyle beraber sahur yemeklerini hazırlayıp imsak vaktinde oruca niyet etmeye hazırlanan vatandaşlar, sahurda nasıl niyet edileceğini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, sahurda nasıl niyet edileceğiyle ilgili bilgileri paylaştı. İşte, sahur yapmadan niyet edilir mi? Oruca ne zaman niyet edilir? sorularının yanıtını merak edenler için ayrıntılı bilgiler...
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ORUCA NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
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SAHUR YAPMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).
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Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.