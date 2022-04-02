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Oruca nasıl, saat kaça kadar niyet edilir?

#Niyet#Oruca Nasıl Niyet Edilir#Niyet Saat Kaça Kadar

Niyet etme konusu, 2022 Ramazan ayının başlaması ile birlikte bir kez daha en çok araştırılan ve merak edilen konulardan biri oldu. Diyanet'ten alınan bilgilere göre niyet, insanın yapacağı işin bilincinde olması demektir. msak vaktinde yemeyi ve içmeyi bırakan müminler aynı zamanda oruç tutmak için sözle niyet etmelidir. Peki, oruca nasıl, saat kaça kadar niyet edilir?

1/3Oruca nasıl, saat kaça kadar niyet edilir

Niyet bütün ibadetlerde temel şarttır. Niyet edilmeden yapılan hiçbir ibadet geçerli değildir. Çünkü ibadet, kulun Allah’n emri ile sırf O’nun rızasını kazanmak için kendi irade ve bilinci ile yaptığı ameldir. İrade ve bilinç ise niyetsiz gerçekleşemez. Orucun esasını oluşturan, “günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilikiden uzak durmak” işini âdet ya da perhizden ayıran şey niyettir.

2/3Oruca nasıl, saat kaça kadar niyet edilir

“Niyet”, yapılması arzu edilen işin zihnen ve kalben bilinmesidir. Buna mutlak niyet denir. Oruç için sahura kalkmak da niyet yerine geçer.Niyetin dil ile ifade edilmesi şart değildir. Fakat dil ile ifadesi menduptur.

3/3Oruca nasıl, saat kaça kadar niyet edilir

“Vaktinde tutulan Ramazan orucu” ve “günü belirlenmiş nezir orucu” ile “mutlak nafile oruçlar” için, bunların ne orucu olduğunu belirtmeksizin mutlak olarak oruca niyet etmek yeterlidir. Mesela, Ramazan orucu tutacak olan bir kimse, “Allah için oruç tutmaya niyet ettim” demekle veya içinden geçirmekle niyet etmiş olur. Diğer oruçlar da böyledir.

Şafiî mezhebine göre, böyle niyet ancak, nafile oruçlar için geçerli olur. Farz (ve vacip) oruçlara niyet ederken, orucun hangi oruç olduğunu belirlemek gerekir. Mesela Ramazan orucuna niyet ettim” yahut “kazaya kalan falan orucuma niyet ettim”, “adadığım orucu tutmaya niyet ettim”, ”kefaret orucumu tutmaya niyet ettim” şeklinde, tutulacak orucu açıkça belirtmek gerekir. (irâzî, II, 600–601)

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