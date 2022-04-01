Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLER

ORUCA NASIL, NE ZAMAN NİYET EDİLİR? Niyet etmeden ramazanda oruç tutulur mu? Diyanet yanıt verdi

#Ramazan#Oruç#Sahur

Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? sorusu 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle, ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) şeklinde Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de açıklanırken, niyet etme hususunda da Diyanet bilgileri öne çıktı. Dini kaynaklara göre güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süre oruç tutacak olanlar niyet edebilirler. İşte, ayrıntılar.

1/5ORUCA NASIL, NE ZAMAN NİYET EDİLİR Niyet etmeden ramazanda oruç tutulur mu Diyanet yanıt verdi

Oruca nasıl niyet edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri doğrultusunda gündeme geldi. İmsak vaktinden önce sahur sofralarına oturulmasının ardından akşam ezanına kadar olan sürede tutulacak oruç için Diyanet kaynakları, niyeti dil ile ifade etmenin mendup olduğunu bildirdi. Diyanet'ten yer alan bilgilere göre, İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz.

2/5ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı oruca niyet etme konusunda detayları paylaştı. Diyanet'in internet sitesinde şu bilgiler yer aldı;

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

3/5ORUCA NASIL, NE ZAMAN NİYET EDİLİR Niyet etmeden ramazanda oruç tutulur mu Diyanet yanıt verdi

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

4/5İMSAK VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR

İMSAK VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

5/5ORUCA NASIL, NE ZAMAN NİYET EDİLİR Niyet etmeden ramazanda oruç tutulur mu Diyanet yanıt verdi

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ramazan#Oruç#Sahur