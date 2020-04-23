Oruca nasıl, ne zaman niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?
Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala gündeme gelen konulardan biri de 'niyet' oldu. Sahur ve iftar için olduğu gibi oruca niyet ederken de bazı noktalar dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ilk kez oruç tutacak olanlar ve niyet etmeyi unutanlar Diyanet'in niyet konusundaki bilgilendirmesini merak ediyor. Niyet etmeden oruç tutanın orucu kabul olut mu?
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1
Her ramazan olduğu gibi bu yıl da niyet etme konusunda soru işaretleri yaşayan vatandaşlar var. Niyet etmek, yapacağımız bir işin bilincinde olmak demektir. Oruca doğru zamanda ve doğru şekilde niyet edilmelidir ki, ibadet hakkıyla gerçekleştirilmiş olsun. Oruca nasıl, ne zaman niyet edilir? Oruca niyet etmek şart mıdır? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet İşleri Başkanlığının niyet konusundaki sorulara verdiği yanıtı derledik.
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ORUCA NE ZAMAN VE NASIL DİYET EDİLİR?
Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)..
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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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Oruca niyet etmek şart mıdır?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur.