Oruç saat kaçta açılacak, iftara ne kadar kaldı? 9 Nisan 2022 imsakiyesi ile iftar saatleri

Saatlerin ilerlemesiyle birlikte gözler iftar vakitlerine çevrildi. İftar saati, her ilde farklılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 imsakiyesi ile iftara ne kadar zaman kaldı, teravih vakti saat kaçta başlıyor, illerin imsak (sahur vakitleri) kaçta sorularına yanıt bulmak mümkün.
Hürriyet.com.tr 2022 Ramazan Özel sayfasından il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.
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Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.
Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek. Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak.