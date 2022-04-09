Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Oruç saat kaçta açılacak, iftara ne kadar kaldı? 9 Nisan 2022 imsakiyesi ile iftar saatleri

#İftar#Oruç Ne Zaman Açılacak#İftar Saat Kaçta

Ramazan İmsakiyesi ile 9 Nisan iftar vakitleri paylaşıldı. Ramazan ayının ilk haftasını geride bırakan vatandaşlar, iftara ne kadar kaldığını imsakiyeye bakarak öğrenebiliyor. Akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar, iftar sofrasına oturup bir oruç ibadetini daha geride bırakacaklar. Peki, oruç saat kaçta açılacak, iftara ne kadar kaldı? İşte 9 Nisan 2022 imsakiyesi ile iftar saatleri

1/4Oruç saat kaçta açılacak, iftara ne kadar kaldı 9 Nisan 2022 imsakiyesi ile iftar saatleri

Saatlerin ilerlemesiyle birlikte gözler iftar vakitlerine çevrildi. İftar saati, her ilde farklılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 imsakiyesi ile iftara ne kadar zaman kaldı, teravih vakti saat kaçta başlıyor, illerin imsak (sahur vakitleri) kaçta sorularına yanıt bulmak mümkün.

2/4Oruç saat kaçta açılacak, iftara ne kadar kaldı 9 Nisan 2022 imsakiyesi ile iftar saatleri

Hürriyet.com.tr 2022 Ramazan Özel sayfasından il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İSTANBUL VE DİĞER TÜM İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/4Oruç saat kaçta açılacak, iftara ne kadar kaldı 9 Nisan 2022 imsakiyesi ile iftar saatleri

Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.

4/4Ramazan ayının son günü ilk iftar Hakkaride

Ramazan ayının son günü ilk iftar Hakkari'de

Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek. Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İftar#Oruç Ne Zaman Açılacak#İftar Saat Kaçta