Oruç Reis öldü mü? Engin Altan Düzyatan Barbaroslar'dan ayrıldı mı? İşte tarihte Oruç Reis'in ölümüyle ilgili detaylar...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis'in akıbeti merak ediliyor. Tarihi dizinin yayınlanan son bölümünde Midilli kuşatmasının kaldırılması için mücadele eden Oruç Reis, Konrad’a Pietro’yu getirmesi karşılığında Leonardo Barbarigo’yu serbest bırakacağını söylemişti. Fakat yakalanmaktan son anda kurtulan Pietro, Oruç Reis ve leventlerine saldırarak hepsini kılıçtan geçirmişti.
Fragmana Hüma Hatun’un ''Ben iki oğul verdiğim toprağa, Oruç üçüncüsü oldu. Nasıl ki Oruç'u toprağın altına gömeceksek, içimizdeki acıyı da bağrımıza gömmek bizim vazifemiz.'' sözleri ve Oruç ile yollarını ayıran Isabel'in ölüm haberini aldığı anlar damga vurdu.
Oruç Reis'e hayat veren Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı 27 Ocak günü yayımlanacak bölümle netlik kazanacak.
Cezayir’in doğusunda, İspanya’nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan’ı elde eden Oruç Reis, İspanyollardan yardım alan Tlemsan emirine karşı, elde ettiği yerleri savundu. Topraklarını yedi ay boyunca müdâfaa etti. Yerli halkın ihanet etmesi üzerine, Cezayir’e dönmek için düşman kuşatmasını yarıp dışarı çıkmaya çalıştı.
Düşmanı yararak bir kısım leventleriyle birlikte ırmağı geçti. Ancak, yirmi kadar levendi, düşman tarafında kalmıştı. Oruç Reis, kurtulma ümidi olmadığını bile bile, leventlerini yalnız bırakmamak için tekrar düşmanları arasına daldı. Nehri geçmeye çalışırken leventlerinin çoğu öldü. Tek kollu Oruç Reis, yanındaki son levendin de öldüğünü gördükten sonra, aldığı mızrak yarası sonucu öldü.
Oruç Reis'in 1518’de hayatını kaybettiğinde, kırk sekiz yaşında olduğu tahmin edilmektedir.