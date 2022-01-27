Oruç Reis öldü mü? Engin Altan Düzyatan Barbaroslar'dan ayrıldı mı? İşte tarihte Oruç Reis'in ölümüyle ilgili detaylar...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Katliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldiKatliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldi#Ukrayna
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Türkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan vedaTürkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan veda!#Fatma Girik
Şafak Mahmutyazıcıoğlunun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı 3 firari aranıyor...Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı! 3 firari aranıyor...#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Türkiyeye geliyor Erdoğanın teklifini kabul ettiTürkiye'ye geliyor! Erdoğan'ın teklifini kabul etti#Erdoğan
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi Marmaraya yeniden kar geliyorProf. Dr. Orhan Şen tarih verdi! Marmara'ya yeniden kar geliyor#Meteoroloji
Tüm dünya geri sayıma geçmişti... Tam bitti derken kötü haber geldiTüm dünya geri sayıma geçmişti... Tam bitti derken kötü haber geldi#Kovid Aşısı
Okan Kocuk için flaş takas formülü 3 isim birden...Okan Kocuk için flaş takas formülü! 3 isim birden...#Transfer
Facebooktan flaş adım 200 milyon dolarlık satışa onay verdiFacebook'tan flaş adım! 200 milyon dolarlık satışa onay verdi#Facebook
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Aşı merkezine baskın düzenledilerSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Aşı merkezine baskın düzenlediler!#İngiltere
Türk öğretmen ABDde eski eş kurbanı Öldürülmeden bir gün önce konuştuk ama...Türk öğretmen ABD'de eski eş kurbanı! 'Öldürülmeden bir gün önce konuştuk ama...'#İstanbul
Kalpleri ısıtacak hikaye bekleyen milyonların kanı dondu Anne babasına kavuştu ama...Kalpleri ısıtacak hikaye bekleyen milyonların kanı dondu! Anne babasına kavuştu ama...#Çin
Küçük yaşta bir tek filmle ünlü olmuştu: O çocuk şimdi evleniyorKüçük yaşta bir tek filmle ünlü olmuştu: O çocuk şimdi evleniyor#Macaulay Culkin
Ünlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattıÜnlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattı#Jaclyn Smith
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Oruç Reis öldü mü? Engin Altan Düzyatan Barbaroslar'dan ayrıldı mı? İşte tarihte Oruç Reis'in ölümüyle ilgili detaylar...

#Barbaroslar Akdenizin Kılıcı#Barbaroslar Akdenizin Kılıcı Oruç Reis#Oruç Reis Öldü Mü

Barbaroslar dizisinin fragmanı ardından Oruç Reis'in ölümü bir kez daha gündeme geldi. Oruç Reis'in cenaze töreninden görüntülerin yer aldığı fragmanın ardından dizi takipçileri "Oruç Reis öldü mü, tarihte Oruç Reis ne zaman ve nasıl öldü?" sorularına yanıt arıyor. Oruç Reis'e hayat veren Engin Altan Düzyatan'ın akıbeti de merak ediliyor. İşte tarihte Oruç Reis'in ölümüyle ilgili detaylar...

1/4Oruç Reis öldü mü Engin Altan Düzyatan Barbaroslardan ayrıldı mı İşte tarihte Oruç Reisin ölümüyle ilgili detaylar...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis'in akıbeti merak ediliyor. Tarihi dizinin yayınlanan son bölümünde Midilli kuşatmasının kaldırılması için mücadele eden Oruç Reis, Konrad’a Pietro’yu getirmesi karşılığında Leonardo Barbarigo’yu serbest bırakacağını söylemişti. Fakat yakalanmaktan son anda kurtulan Pietro, Oruç Reis ve leventlerine saldırarak hepsini kılıçtan geçirmişti.

2/4Oruç Reis öldü mü Engin Altan Düzyatan Barbaroslardan ayrıldı mı İşte tarihte Oruç Reisin ölümüyle ilgili detaylar...

Fragmana Hüma Hatun’un ''Ben iki oğul verdiğim toprağa, Oruç üçüncüsü oldu. Nasıl ki Oruç'u toprağın altına gömeceksek, içimizdeki acıyı da bağrımıza gömmek bizim vazifemiz.'' sözleri ve Oruç ile yollarını ayıran Isabel'in ölüm haberini aldığı anlar damga vurdu.

3/4Oruç Reis öldü mü Engin Altan Düzyatan Barbaroslardan ayrıldı mı İşte tarihte Oruç Reisin ölümüyle ilgili detaylar...

Oruç Reis'e hayat veren Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı 27 Ocak günü yayımlanacak bölümle netlik kazanacak.

4/4ORUÇ REİS TARİHTE NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ

ORUÇ REİS TARİHTE NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?

Cezayir’in doğusunda, İspanya’nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan’ı elde eden Oruç Reis, İspanyollardan yardım alan Tlemsan emirine karşı, elde ettiği yerleri savundu. Topraklarını yedi ay boyunca müdâfaa etti. Yerli halkın ihanet etmesi üzerine, Cezayir’e dönmek için düşman kuşatmasını yarıp dışarı çıkmaya çalıştı.

Düşmanı yararak bir kısım leventleriyle birlikte ırmağı geçti. Ancak, yirmi kadar levendi, düşman tarafında kalmıştı. Oruç Reis, kurtulma ümidi olmadığını bile bile, leventlerini yalnız bırakmamak için tekrar düşmanları arasına daldı. Nehri geçmeye çalışırken leventlerinin çoğu öldü. Tek kollu Oruç Reis, yanındaki son levendin de öldüğünü gördükten sonra, aldığı mızrak yarası sonucu öldü.

Oruç Reis'in 1518’de hayatını kaybettiğinde, kırk sekiz yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barbaroslar Akdenizin Kılıcı#Barbaroslar Akdenizin Kılıcı Oruç Reis#Oruç Reis Öldü Mü