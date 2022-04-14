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Oruç Reis kimdir, ne zaman öldü? Oruç Reis'in çocukları var mı? İşte tarihi bilgiler ile Oruç Reis'in hayatı ve biyografisi

#Oruç Reis#Barbaroslar Akdeniz’İn Kılıcı#Dizi

Oruç Reis'in hayatı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi ile gündeme geldi. Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği Oruç Reis karakterinin hayatının teklikeye girmesi izleyenleri meraklandırdı. Tarihi bilgilere göre Oruç Reis, üç sene esir kaldıktan sonra bir süre Memlük Devleti hizmetinde amirallik yaptı. Türk denizcilik tarihinde önemli bir yeri olan Oruç Reis, Cerbe Adası'nı 1513 yazında fethetmesiyle tarihle önemli yer ediniyor. Peki, Oruç Reis kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? İşte, Oruç Reis'in hayatı hakkında bilgiler.

1/4Oruç Reis kimdir, ne zaman öldü Oruç Reisin çocukları var mı İşte tarihi bilgiler ile Oruç Reisin hayatı ve biyografisi

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis dizinin yeni bölümüyle gündeme geldi. Savaşçı ruhu ve sert mizacı karakteri ile dizide yer edinen Oruç Reis cesareti, zekası ve girişimciliği ile kısa zamanda gemi sahibi oldu. Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyi olan ve Cezayir'i ele geçiren Oruç Reis tarihte, Barbaros, Baba Oruç ve Kızıl Sakal isimleri ile de biliniyor. Oruç Reis'in evliliği ya da çocukları ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

2/4ORUÇ REİS KİMDİR

ORUÇ REİS KİMDİR?

Oruç Reis (1470 veya 1474, Midilli Adası - 1518, Tilimsan), Osmanlı denizci. Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyidir. Osmanlı'ya katılmadan önce Cezayir'i ele geçirip egemen olmuştur.Muhtemelen 1470'te (bazı kaynaklara göre 1474'te) Osmanlı yerleşkesi olan şu anki Midilli’nin Bonova Köyü'nde doğdu. Babası, Vardari Yâkub Ağa, 1462’de Midilli’nin fethine katılmış ve Bonova köyü kendisine tımar olarak verilmişti. Burada yerleşip evlenen Yâkub Ağa'nın İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adını verdiği dört oğlu oldu.

İyi bir öğrenim gören kardeşler, devrin denizci milletlerinin lisanları olan İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Rumca'yı öğrenerek yetiştiler. Gençliğinde gemiciliği ve deniz ticaretini çok iyi öğrenen Oruç Reis, cesareti, zekası ve girişimciliği ile kısa zamanda gemi sahibi oldu. Suriye, Mısır, İskenderiye ve Trablusşam’a mal taşıyarak, oradan aldıklarını Anadolu’ya getiriyordu.

3/4Oruç Reis kimdir, ne zaman öldü Oruç Reisin çocukları var mı İşte tarihi bilgiler ile Oruç Reisin hayatı ve biyografisi

Cezayir’in doğusunda, İspanya’nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan’ı elde eden Oruç Reis, İspanyollardan yardım alan Tlemsan emirine karşı, elde ettiği yerleri savundu. Topraklarını yedi ay boyunca müdâfaa etti. Yerli halkın ihanet etmesi üzerine, Cezayir’e dönmek için düşman kuşatmasını yarıp dışarı çıkmaya çalıştı.

Düşmanı yararak bir kısım leventleriyle birlikte ırmağı geçti. Ancak, yirmi kadar levendi, düşman tarafında kalmıştı. Oruç Reis, kurtulma ümîdi olmadığını bile bile, leventlerini yalnız bırakmamak için tekrar düşmanları arasına daldı. Nehri geçmeye çalışırken leventlerinin çoğu öldü. Tek kollu Oruç Reis, yanındaki son levendin de öldüğünü gördükten sonra, aldığı mızrak yarası sonucu öldü.

4/4Oruç Reis kimdir, ne zaman öldü Oruç Reisin çocukları var mı İşte tarihi bilgiler ile Oruç Reisin hayatı ve biyografisi

Oruç Reis'in ölümünü İspanya Kralı'na ispatlamak isteyen İspanyollar cesedin başını keserek almışlar ve bal dolu bir torba içerisine koyarak İspanya'ya götürmüşlerdir. Bunu yapmalarının nedeni, birçok kereler Oruç Reis'le çatışmaya giren İspanyolların, onu öldürdüklerini İspanyol Kralı'na bildirmelerine rağmen bunların hiçbirinin doğru çıkmamasıdır.

Oruç Reis'in başı kesik bedenini alan leventler onu Cezayir'e getirdiler ve Cezayir'in ulusal evliyalarından olan Sidi Abdurrahman'ın Kasbah'da bulunan Sidi Abdurrahman Camii yanındaki türbesine gömdüler. Bugün Oruç Reis ve Sidi Abdurrahman'ın birlikte yattıkları Cezayir Kasbah'daki bu türbe, Arapça öğrenen çocuklar için mahalle okulu olarak kullanılmaktadır.

Oruç Reis'in 1518’de hayatını kaybettiğinde, kırk sekiz yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

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#Oruç Reis#Barbaroslar Akdeniz’İn Kılıcı#Dizi