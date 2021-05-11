Gündem Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 - 07:45 | 11 Mayıs 2021 - 07:46

Oruç ne zaman bitecek? Son sahur/iftar ne zaman? İşte 2021 Ramazan'ın son gün tarihi

Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nin de geride kalması ile birlikte artık Müslümanlar bayrama kavuşacağı günü bekliyor. Bu yıl oruç ibadetinin ne zaman sonlanacağını merak eden vatandaşlar, son iftar ve sahur günü bilgisini sorguluyor. Peki, oruç ne zaman bitecek? Son sahur ne zaman?