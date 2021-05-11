Oruç ne zaman bitecek? Son sahur/iftar ne zaman? İşte 2021 Ramazan'ın son gün tarihi
Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nin de geride kalması ile birlikte artık Müslümanlar bayrama kavuşacağı günü bekliyor. Bu yıl oruç ibadetinin ne zaman sonlanacağını merak eden vatandaşlar, son iftar ve sahur günü bilgisini sorguluyor. Peki, oruç ne zaman bitecek? Son sahur ne zaman?
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'Bugün orucun kaçıncı günü?' sorusu günlerdir oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmeye gayret eden milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Son sahurun ardından açacakları iftarla 2021 Ramazan ayını tamamlayacak vatandaşlar, mübarek ayın son gün tarihini Diyanet açıklaması ile öğrenmek istiyor. İşte, 2021 Ramazan ayının son günü...
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Bugün oruç ibadetinin 29. günündeyiz. Yani Ramazan ayının bir kısmı tamamlandı. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine 1 gün kaldı. Bu gece son kez sahur yapılacak.
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Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 12 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.