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Oruç ne zaman başlıyor? İşte 2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi

#Ramazan#Oruç#2022 Ramazan

'İlk oruç ne zaman tutulacak?' ve 'Ramazan ne zaman?' gibi soruların yanıtı, şubat ayı ile birlikte yoğun şekilde sorgulamaya başladı. Geçtiğimiz yıl nisan ayında başlayan Ramazan ayının bu yıl hangi tarihte başlayacağı ve ilk orucun tutulacağı tarih, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ne zaman?

1/4Oruç ne zaman başlıyor İşte 2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi

'2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?' sorusu Müslümanların merak ettiği konulardan biri haline geldi. 1 ay sürecek olan Ramazan ayının 1. gününün hangi tarihe denk geleceği ve 2022'nin ilk iftarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İşte, Ramazan ayı başlangıç tarihi...

2/4RAMAZAN AYI NE ZAMAN

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

3/4BAYRAM MAYIS AYINDA İDRAK EDİLECEK

BAYRAM MAYIS AYINDA İDRAK EDİLECEK

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

4/4RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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