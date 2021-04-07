Oruç ne zaman başlıyor? İşte 2021 ilk oruç ve sahur tarihi
Oruç başlangıcı için geri sayım başladı. Ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Oruç tutmak, İslam’ın beş temel şartı arasında yer alıyor. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de açıklanmıştır. Peki, 2021 yılında ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? İşte Diyanet tarafından yapılan açıklama
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Ramazan orucu her yıl büyük bir heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar farz olan orucu bir ay boyunca tutuyorlar. 2021 Diyanet takvimine göre ramazan ayı bu sene nisan ayı içerisinde başlayacak. Müslümanlar ilk sahura kalktıktan sonra oruçlarını tutmaya başlayacaklar. İstanbul’da ilk sahur için imsak vakti 04:50, Ankara için ilk sahur için imsak vakti 04:38, İzmir için ise 05:05 olacak. İşte orucun başlayacağı tarih
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ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan tarihinde başlıyor. Müslümanlar ilk orucu 13 Nisan Salı günü tutacaklar. 12 Nisan Pazartesi gecesini 13 Nisan Salı gününe bağlayan gece sahura kalkılacak. İstanbul’da ilk sahur için imsak vakti 04:50, Ankara için ilk sahur için imsak vakti 04:38, İzmir için ise 05:05 olacak.
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İMSAK NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAR?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
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Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.