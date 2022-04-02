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Oruç Ayetleri neler? Bakara 183, 184, 185, 186 ve 196'nın detayları

#Oruç#Oruç Ayetleri#Bakara

Oruçla ilgili Kuran’da yazılı pek çok ayet ve hadis bulunmaktadır. Bu ayet ve hadisler genellikle oruç hakkında bilgi vermekle kalmaz, hayırlarından, nasıl ve ne zamanlar tutulması gerektiği hakkında da çeşitli bilgiler verir. Özellikle Bakara Suresinde yer alan ayetler hem oruç tutmanın faydalarını hem de Ramazan ayının faziletlerini belirtmektedir. Peki, oruç Ayetleri neler? İşte Bakara 183, 184, 185, 186 ve 196'nın detayları

1/3Oruç Ayetleri neler Bakara 183, 184, 185, 186 ve 196nın detayları

Ramazan ayında tutulan oruçlar ile beraber ibadetler de artmaktadır. Bu ay için özellikle İslam dininde pek çok ayet ve hadis yer almaktadır. Bu ayetlerin her biri oruç ve Ramazan hakkında da bilgi vermektedir.

2/3Oruç Ayetleri neler Bakara 183, 184, 185, 186 ve 196nın detayları

Özellikle Bakara Suresinin bazı ayetleri tamamen oruç ve Ramazan ayı ile ilgilidir. Bu ayetler;

- Bakara Suresi 183,
- Bakara Suresi 184,
- Bakara Suresi 185,
- Bakara Suresi 186,
- Bakara Suresi 196. ayetlerdir.

3/3Oruç Ayetleri neler Bakara 183, 184, 185, 186 ve 196nın detayları

Bakara Suresinin 183. ayetinde Müslümanlara oruç tutmanın farz kılındığı söylenmiştir.

Bakara Suresinin 184. ayetinde kimlerin nasıl ve ne zaman oruç tutacağı hakkında bilgiler bulunmaktadır. Oruç tutamayanların ise fidye vererek, hayra geçmesi gerektiği belirtilmiştir.

Diğer ayetlerde ise orucun farzlarından, orucun neden tutulması gerektiğinden ve hayırlarından bahsedilmektedir. Bakara Suresinin 183. ayetinde oruç hakkında verilen bilgilerin bir örneği ise şu şekildedir;

- "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı."

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#Oruç#Oruç Ayetleri#Bakara