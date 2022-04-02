Oruç Ayetleri neler? Bakara 183, 184, 185, 186 ve 196'nın detayları

Bakara Suresinin 183. ayetinde Müslümanlara oruç tutmanın farz kılındığı söylenmiştir.



Bakara Suresinin 184. ayetinde kimlerin nasıl ve ne zaman oruç tutacağı hakkında bilgiler bulunmaktadır. Oruç tutamayanların ise fidye vererek, hayra geçmesi gerektiği belirtilmiştir.



Diğer ayetlerde ise orucun farzlarından, orucun neden tutulması gerektiğinden ve hayırlarından bahsedilmektedir. Bakara Suresinin 183. ayetinde oruç hakkında verilen bilgilerin bir örneği ise şu şekildedir;



- "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı."