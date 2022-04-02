Oruç Ayetleri neler? Bakara 183, 184, 185, 186 ve 196'nın detayları

Ramazan ayında tutulan oruçlar ile beraber ibadetler de artmaktadır. Bu ay için özellikle İslam dininde pek çok ayet ve hadis yer almaktadır. Bu ayetlerin her biri oruç ve Ramazan hakkında da bilgi vermektedir.
Özellikle Bakara Suresinin bazı ayetleri tamamen oruç ve Ramazan ayı ile ilgilidir. Bu ayetler;
- Bakara Suresi 183,
- Bakara Suresi 184,
- Bakara Suresi 185,
- Bakara Suresi 186,
- Bakara Suresi 196. ayetlerdir.
Bakara Suresinin 183. ayetinde Müslümanlara oruç tutmanın farz kılındığı söylenmiştir.
Bakara Suresinin 184. ayetinde kimlerin nasıl ve ne zaman oruç tutacağı hakkında bilgiler bulunmaktadır. Oruç tutamayanların ise fidye vererek, hayra geçmesi gerektiği belirtilmiştir.
Diğer ayetlerde ise orucun farzlarından, orucun neden tutulması gerektiğinden ve hayırlarından bahsedilmektedir. Bakara Suresinin 183. ayetinde oruç hakkında verilen bilgilerin bir örneği ise şu şekildedir;
- "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı."