Oruç açarken hangi dua edilir? İşte oruç açma duası
Oruç açma duası, 24 Nisan'da başlayan Ramazan ayında vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Saatlerin ilerlemesiyle birlikte iftar hazırlıklarını hızlandıran Müslümanlar, bir yandan da oruç açarken edilecek duaları inceliyor. Özellikle bu yıl ilk kez oruç tutacak olanlar, bir hata yapmamak için Diyanet tarafından paylaşılan oruç açma duasını öğrenmeye çalışıyor. Peki, oruç açarken hangi dua edilir? Oruç açma duası
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81 ilden oruç tutan vatandaşlar iftar açarken hangi duaların edileceğini araştırıyor. 30 gün boyunca Ramazan ayını dolu dolu geçirmek isteyenler, iftarda ouç açarken nasıl niyet edileceğini Diyanet bilgisine göre öğrenmek istiyor. İşte, iftar duası ve iftarda oruç açarken okunması gereken dualar...
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İFTAR DUASI
İftar duası;"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü." Anlamı;
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
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Yemek duası;
"Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"
Anlamı; "Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"
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ORUÇ NASIL AÇILIR?
Orucu duayla açmak sünnettir. İlk iş susuzluğun giderilmesidir. Bol sulu gıdalar tüketilmelidir. İftar öncesi 1 bardak su, hurma ya da zeytinle başlayıp ardından ılık bir çorba ve bir dilim ekmek yedikten sonra 15 – 20 dakika ara verilmelidir. Bu sürede beyinden mideye giden açlık uyarıları kontrol altına alınır. Besinler ağızda iyice çiğnenmelidir. Ana menü; ağır yağlı yemekler, kızartmalar, kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak hazırlanmalıdır.Kan şekerini hızla yükselten yiyecekler yerine, posa miktarı fazla olan besinler tercih edilmelidir.