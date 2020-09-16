Ortaokullar ve liseler ( 9. ve 12 sınıflar) okula ne zaman başlayacak 2020? Kademeli eğitim detayları belli oldu!
Okulların açılacağı tarih yaklaşırken gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimde okul öncesi ve ilkokulul 1. sınıfların ilk hafta okula gideceği açıklanmıştı. Yüz yüze eğitimde okulların başlamasına günler kala veli ve öğrenciler diğer sınıfların ne zaman okula gideceğini merak etmeye başladı. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Diğer sınıflarla ilgili de birkaç hafta sonra değerlendirme yapacağız. " dedi. Peki, ortaokullar, 9. ve 12 sınıflar okula ne zaman başlayacak? İşte, o konuyla ilgili detaylar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Okulların açılacağı tarihte son durum bilgileri veliler ve öğrenciler tarafından son dakika açıklamalarıyla takip ediliyor. 18 Eylül'de sona eren online eğitimin ardından ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi sınıflar aylar sonra yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede gerekli tedbirler alınarak başlayacak olan yüz yüze eğitimde diğer sınıflar vaka sayısının seyrine göre yüz yüze eğitime geçeceğini söyledi. İşte, detaylar.
2
Abone Ol
ORTAOKUL, 9. VE 12. SINIFLAR OKULA BAŞLAYACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;
O yaşlar çok kritik yaşlar. Alıcı dediğimiz yaşlar. 1 sene bekleyebilir ama buna rağmen göndermesini tavsiye ederim. Çünkü çocuklarımız okul ortamında temel kavramlarını almadığında ilkokul 1. sınıfta zorluk çekiyor. O yüzden tavsiye ederim.
Bizim vazifemiz bu 2 günün dışındaki günlerde yapacağımız çalışmalarda bu çocuklarımıza velilerimize destek olmak. İlk defa bu anlamda bir öğretmen olacak. İlk defa resmi anlamda okul ortamında olacak. Bu çocuklarımız eğer öğretmeni görmezse tanışmassa, duygusal bağlantı kurmazsa hiç okula gitmediğinde duygusal bağ oluşmuyor. Aslında hedefimiz daha çok okul ortamına alışması, öğretmeniyle tanışması. İlk kez gördüğü birine bağ kurmak çok zor.
3
Abone Ol
Müfredatı biz tam olarak çocuklarımızla paylaşacağız. EBA TV de paylaşırız, internette paylaşırız, yüz yüze paylaşırız. Eskiden çok imkan yoktu şimdi bu imkanlarımız çok daha fazla var.
(Biz okulları açmakta erken mi davranıyoruz yoksa geç mi kaldık?) Bütün ülkeler bunu açıyor da siz niye 1. sınıftan başladınız diye bir eleştiri bekledim. Elbette haklılık payı olabilir, elbette saygı duyuyoruz. Bizim görevimiz herkesi dinlemek. Ama burada karar verirken makul olan şu: Bir kararı bilimsel tabloya bakarak ortaya koyarsınız. Bunların hepsini okurken bunlar sonucunda bir görüş oluşturursunuz. Bizim nasıl bir vebal altında olduğumuzu kimse bilemez. Bu karar altında ne kadar ezildiğimizi bilmeleri lazım. Bu karar eğitimsel kararın çok ötesinde. Bu kararı verirken bilimsel verilerimiz var. Biz de diyoruz ki biraz geç kalalım, sağlık çok önemli. Risk varsa biz yokuz diyoruz. O yüzden de tam hizasında bırakıyoruz. Diğer sınıflarla ilgili de birkaç hafta sonra değerlendirme yapacağız. Takvim olamaz, ben vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun 1 ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum. Bunu bilemezken şöyle olacak demek olmaz. Dikkatli konuşmalıyız, dikkatli karar vermeliyiz. Bizim amacımız ne? Temelli hepsini açmak.
3 ay önce bir şey söyledim ben. Dedim ki "Bizim senaryolarımız var. Onlardan birini uygulayacağız." Bugün o süreç gerçek oldu. 2+5 uygulamasını devreye soktuk. Eğer Bakan Koca, "Şu ille ilgili tavsiyemiz var" derse onla ilgili düşünceleri dikkate almalıyız. Biz duruma bakarak esnek bir karar almak zorundayız. Biz Sağlık Bakanlığı'yla her gün görüşüyoruz. Sürekli irtibat halindeyiz. HES ile ilgili yapılan uygulama için 2.5 aydır çalışıyoruz ve bugün tamamlandı.
4
Abone Ol
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların gelecek hafta açılacağının hatırlatılması ve bununla ilgili yeni tedbirlerin alınıp alınmadığının sorulması üzerine, hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili okulların ayın 21'inde açılması şeklinde bir karar alındığını hatırlattı.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim Kurulunun ilgili komisyonunun okulların nasıl açılması gerektiğiyle ilgili bir çalışma yaptığını aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
5
Abone Ol
"Bu dönemde 2+5 gün şeklinde, yani ortalama 5.6 günde kendisini gösterdiği için belirti verebilir düşüncesiyle hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek. Salgının çok yoğun olduğu illerde ise gerektiğinde İl Hıfzıssıhha Kurulları biliyorsunuz başlatmama noktasında karar alabilir. Şu an öyle bir durum yok. Bütün Türkiye'de hazırlık ve 1'inci sınıflar. 3 hafta sonrası için de salgının seyri, bölgesel durumu tekrar değerlendirilip ona göre kademeli geçiş olup olmayacağı veya nasıl olacağı tekrar değerlendirilmiş olacak."