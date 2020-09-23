Ortaokullar ne zaman açılacak? Gözler 2020-2021 ortaokullar için okulların açılış tarihinde
Ortaokullar için okulların ne zaman açılacağı ile ilgili MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı. Öğrenciler heyecanla ortaokullar için yapılan açıklamaları öğrenmek istiyorlar. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin bir soruyu yanıtladı. İşte okulların açılış tarihi ile ilgili detaylar
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Okulların ne zaman açılacağı, ortaokul öğrencileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında başlayan uzaktan eğitimin ardından okullar yaz tatiline girdiler. Yeni eğitim öğretim yılında ise okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında farklı bir sistem uygulanacak. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında, 'Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak.' dedi.
ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:
‘Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak.’
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Selçuk, diğer kademelerle ilgili de kademeli ve seyreltilmiş bir model mi düşünüleceği sorusu üzerine şu an için böyle düşünüldüğünü söyledi. Selçuk, il hıfzıssıhha kurulları eğitimle ilgili tavsiyede bulunursa bunu dikkate alacaklarını belirtti. Selçuk, ‘Her ilde her şey aynı olacaktır, böyle bir katiyetle konuşamayız. Biz duruma bakarak esnek bir değerlendirme yapmak zorundayız’ sözlerini kullandı.
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SINAVLARIN OKULLARDA YAPILMASI GÜNDEMDE
Sınavlara hazırlanan 8. ve 12'nci sınıflar için bir müfredat düzenlemesi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, "Bu sene öğrencilerimizin, müfredatın tamamından sorumlu olmasını ve ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılması konusunu gündeme getiriyoruz. Resmi açıklamayı yakında yapacağız. İlkokulda sınav yok, ortaokullar, liseler için yani mevzuatta sınav muhatabı olan bütün çocuklarımız için sınavlarımızı okullarda yapacağız." diye konuştu.
Bakan Selçuk, bu durumun uzaktan eğitim devam etse de geçerli olacağını belirtti.
Ders sınavlarının nasıl olacağının sorulmasına karşılık da Bakan Selçuk, "Randevulu sistemle sınav yapmak durumundayız. Çünkü tüm öğrencileri aynı gün okula çağıramayız. Diyelim ki 7'nci sınıfların sınavı varsa, onların günü, saati ayrı olabilir, biri sabah biri öğleden sonra gelebilir. Bunları okullar ayarlar. Bunlarla ilgili çerçeve hazır." bilgisini paylaştı.
Bakan Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavların bu yıl da haziranda yapılacağını belirterek, tarihe ilişkin kararın o günkü şartlara göre verileceğini bildirdi.
Selçuk, öğrencilerin, gerekli şartlar sağlandığı takdirde derslerde isterlerse maskelerini çıkarabileceklerini de sözlerine ekledi.
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YÜZ YÜZE EĞİTİM ANASINIFI VE İLKOKUL 1'İNCİ SINIFLARDA BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.
Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders saati, matematik haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, hayat bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek.