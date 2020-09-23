Ortaokullar ne zaman açılacak? Gözler 2020-2021 ortaokullar için okulların açılış tarihinde

Okulların ne zaman açılacağı, ortaokul öğrencileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında başlayan uzaktan eğitimin ardından okullar yaz tatiline girdiler. Yeni eğitim öğretim yılında ise okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında farklı bir sistem uygulanacak. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında, 'Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak.' dedi.



ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:



‘Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak.’



