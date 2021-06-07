Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman bitecek? İşte MEB'den gelen son bilgiler

Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçildi. Tüm ilkokullar ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise haftanın 5 günü tam zamanlı yüz yüze eğitim 1 Haziran itibarıyla başlatılmıştı. İşte, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim hakkında bilgi...