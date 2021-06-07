Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman bitecek? İşte MEB'den gelen son bilgiler
Ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başlandı. Peki, Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman bitecek?
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Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçildi. Tüm ilkokullar ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise haftanın 5 günü tam zamanlı yüz yüze eğitim 1 Haziran itibarıyla başlatılmıştı. İşte, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim hakkında bilgi...
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Tüm ortaokul ve liselerde ise yüz yüze eğitime, haftada 2 gün olacak şekilde bugün geçildi.
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Öğrenciler, okul bahçesinde, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde toplandı. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra ilk ders zili çaldı, öğrenciler öğretmenleri eşliğinde, sosyal mesafe korunacak şekilde ayarlanan sınıflarına alındı.
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Eğitimler, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda sürdürülecek. Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı katılabilecek.