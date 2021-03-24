Ortaokul sınavları ne zaman? Sınavlar iptal mi edildi? MEB'den 2021 ortaokul sınavları ile ilgili yeni açıklama

"Yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.



Bu tarihe kadar yapılamayan sınavlar ise ertelenerek ildeki vaka artışları ve salgının seyri de dikkate alınarak 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek.



Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.



Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavlar da 3 Mayıs'tan önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecek.



Mazereti nedeniyle sınava katılamayacak öğrenciler, ilgili öğretmenin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.