Ortaokul öğrencileri 120 bin liralık bakkal borcunu kapattı

8. sınıf öğrencisi Tuğra Büyük de veresiye defterini kapatmak için düzenlenen kermeste görev aldığını anlatarak, "Bir elin yardım ettiğini diğer el görmesin diye bir kampanya oluşturduk. Kermeste kek, kurabiye, el ürünleri satışı yaptık. İhtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatmak gayet güzel bir duygu." diye konuştu.

7. sınıf öğrencisi Remzi Topalkara ise borç defterleri kapandığı için kendisini çok mutlu hissettiğini belirterek, "Yardımlaşmak benim için mutluluğu, sevinci ifade ediyor. Birilerine yardım etmek çok güzel bir şey." dedi.

12 yaşındaki Aliye Nergiz Bayındır da arkadaşlarıyla çok güzel bir etkinliğe imza attıklarını vurgulayarak, "Yaşadıklarım için çok mutluyum. Böyle bir projede yer aldığım için gururluyum." ifadelerini kullandı.

8. sınıf öğrencisi Batuhan Gerçekarslan ise kermes sayesinde bakkal borçlarının öğrenciler tarafından kapatılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.