Gündem Haberleri

Ortaokul öğrencileri 120 bin liralık bakkal borcunu kapattı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 11:33

Denizli'de ortaokul öğrencileri, kermesten elde ettikleri gelirle iki bakkalın veresiye defterlerinde biriken yaklaşık 120 bin lira borcu kapattı.