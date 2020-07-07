Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor?

İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN? İkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi belli değil. Öte yandan ortaokul kayıtları da henüz başlamadı. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.