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Hürriyet
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Gündem
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 10:45,

Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği takvime göre ortaokul kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ortaokul kayıtlarının başladığı tarihe göre planlarını şekillendirmek isteyen öğrenciler ve aileleri araştırmalarına hız verdi. Peki, ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor?

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2020-2021 eğitim öğretim dönemi okul kayıtları vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Ortaokula başlama yaşında çocuğu olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı takvime göre, konuya dair araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 2020 okul kayıtları hakkında son gelişmeler...

2İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN
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İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

İkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi belli değil. Öte yandan ortaokul kayıtları da henüz başlamadı. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3LİSE KAYITLARI NE ZAMAN
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LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Lise kayıtları LGS sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Konuya ilişkin ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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