Ortaokul 5. 6. 7. sınıflar okula ne zaman gidecek? Lise 9. 10. 11. sınıflar için gözler MEB'te!
Ortaokul 5. 6. 7. sınıflar ve lise 9. 10. 11. sınıflar için okulların başlayacağı tarih, yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçilmesiyle yeniden gündeme geldi. 12 Ekim Pazartesi günü koronavirüs tedbirlerine uyularak bazı sınıfların ders başı yapmasının ardından gözler MEB'ten ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, diğer sınıflarla ilgili kararın ilerleyen günlerde verileceğini bildirmişti. Peki, ortaokul 5. 6. 7. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte, ortaokuların durumuyla ilgili detaylar.
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1
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Yüz yüz eğitimde açılmayan sınıfların durumu son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Mart ayından beri devam eden pandemi döneminde, 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına 12 Ekim tarihinde geçildi. İlkokul 2, 3 ve 4’üncü sınıflar, ortaokul 8’inci sınıflar, lise hazırlık ve 12’inci sınıflar, köy okulları ve özel eğitim öğrencileri ilk derslerine girdi. Açılmayan sınıflar için Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz." demişti. Ancak ortaokul 5. 6. 7. sınıflar ve lise 9. 10. 11. sınıfların durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapılmadı.
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5. 6. 7 SINIFLAR OKULA NE ZAMAN GİDECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kademeli eğitimle ilgili hafta başında açıklama yapmıştı. Erdoğan henüz durumu belli olmayan 5. 6. 7. sınıflar ve diğer sınıflarda okulların açılacağı tarihle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;
Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir.
Lise 9. 10. 11. sınıflar ve ortaokul 5. 6. 7. sınıfların durumuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde detaylara yer vereceğiz.
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YÜZ YÜZE EĞİTİMDE İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyesiyle, 21 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitimin birinci aşamasında kalabalık sınıflar gruplar ayrıldı. Farklı zaman dilimlerinde okula giden öğrenciler hem öğretmenlerine hem de okul sıralarına kavuştu. Katılımın yüksek olması ve bulaş oranının zayıflığı nedeniyle eğitimde ikinci aşamaya geçildi. Okul yönetimleri okula gelen öğrenci sayısını azaltmak için çocukları iki gruba ayıracak. Öğrenciler haftada iki gün okula gelip günde altı ders saatini yüz yüze eğitimle geçirecekler. Her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Yani bir öğrenci yaklaşık dört saat okulda bulunmuş olacak.
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Ortaokul 8’inci sınıflar da yüz yüze eğitime geçecek. Liselere giriş sınavına hazırlanan öğrenciler destekleme ve yerleştirme kurslarında yüz yüze eğitim alıyorlardı. Şimdi haftada iki gün toplam 12 ders saatini yüz yüze eğitim yoluyla alacaklar. Her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olacak. Böylece 8’inci sınıflar da haftanın iki gününde yaklaşık dört saati okullarda geçirecekler. İmam hatip ortaokullarında ise haftada iki gün, bir günde yedi saat olmak üzere toplam 14 ders saati uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12’nci sınıflarda ise haftada iki gün, bir günde sekiz ders saati olmak üzere toplamda 16 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Yine ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olacak. Hazırlık ve 12’ler günde beş saatin üzerinde bir vakti okulda geçirecekler.
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KÖY OKULLARI AÇIK
Köy okullarının tamamında yüz yüze eğitime geçilmesi kararlaştırıldı. Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.
Özel eğitim öğrencileri de aynı şekilde kademelerine göre okullarında yüz yüze eğitim alacaklar. Okulöncesinde haftanın beş günü, diğer kademelerde haftanın iki günü okula gelecekler. İlkokul ve 8’inci sınıflar 12, lise 12’nci sınıflar 16 dersi yüz yüze görecek.