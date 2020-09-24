Ortaöğretim (Lise) KPSS başvurusu ne zaman ve başvuru nasıl yapılır?
Lise KPSS başvurusu için süreç devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Ortaöğretim KPSS, lise öğreniminin ardından devlet memuru olmak isteyen adaylar için önem arz ediyor. Peki, ortaöğretim KPSS başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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KPSS başvurusu için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacak olan KPSS başvurusu, belirlenen başvuru ücretinin yatırılmasının ardından tamamlanacak. Peki, KPSS başvurusu ne zaman sona erecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında yapılacak. Ücret ödeme için son gün, 1 Ekim 2020 olarak açıklandı. Geç başvurular ise 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde alınacak.
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.
KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklandı.
Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.