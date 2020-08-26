Ortaöğretim (lise) KPSS başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM'den açıklanan takvim!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) ÖSYM tarafından ortaöğretim (lise) mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenecek KPSS ortaöğretim sınavı için başvuru işleminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Öte yandan günlerdir sınava hazırlanan memur adayları, bir yandan da sınav tarihini sorguluyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?
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2020 KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı tarih, ara vermeden sınava yönelik hazırlıklarını sürdüren ve başvuru tarihini bekleyen on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Ortaöğretim (lise) mezunlarına yönelik düzenlenecek olan 2020 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, 'KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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BAŞVURU TAKVİMİ
Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.
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SINAV NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.