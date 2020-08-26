Ortaöğretim (lise) KPSS başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM'den açıklanan takvim!

2020 KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı tarih, ara vermeden sınava yönelik hazırlıklarını sürdüren ve başvuru tarihini bekleyen on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Ortaöğretim (lise) mezunlarına yönelik düzenlenecek olan 2020 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, 'KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...