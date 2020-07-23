Ortaöğretim KPSS sınavı ne zaman? 2020 lise KPSS başvuru tarihi
Ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşların katılım sağlayacakları ve sonucunda aldıkları puana göre devlet kurumlarında istihdam edilebildikleri 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar, bir yandan sınava hazırlık yaparken bir yandan da KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, Ortaöğretim KPSS sınavı ne zaman? İşte, 2020 lise KPSS başvuru tarihi...
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1
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2020 KPSS Ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Temmuz ayının son günlerinin gelmesi ve lisans mezunlarına yönelik düzenlenen KPSS sınavlarının da tamamlanmasıyla birlikte gözler bu kez KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı tarihe çevrildi. İşte, 2020 lise KPSS'nin yapılacağı tarih...
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BAŞVURU TAKVİMİ
Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.
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SINAV NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.