Ortaöğretim KPSS sınavı ne zaman? 2020 lise KPSS başvuru tarihi

2020 KPSS Ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Temmuz ayının son günlerinin gelmesi ve lisans mezunlarına yönelik düzenlenen KPSS sınavlarının da tamamlanmasıyla birlikte gözler bu kez KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı tarihe çevrildi. İşte, 2020 lise KPSS'nin yapılacağı tarih...