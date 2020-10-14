Ortaöğretim KPSS ne zaman? İşte Lise KPSS tarihi

2020 KPSS Ortaöğretim düzeyi için başvurularını tamamlayan vatandaşlar, bir yandan sınava yönelik çalışmalarına devam ederken bir yandan da sınav tarihi sorguluyor. Memur olmak için KPSS Ortaöğretim sınavında ter dökecek yüz binlerce lise mezunu vatandaş, konu hakkında ÖSYM kaynaklarını araştırıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?
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2020 yılı içinde yapılması planlanan KPSS sınavları için süreç devam ediyor. KPSS lisans düzeyinin tamamlanması ve önlisans düzeyi içinde kısa bir süre kalmasının ardından gözler KPSS'nin ortaöğretim düzeyi için yapılacak sınavın tarihine çevrildi. İşte, 2020 KPSS Ortaöğretim oturumu hakkında bilgiler...
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SINAV NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.
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KPSS HAKKINDA
A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.