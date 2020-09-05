Ortaöğretim KPSS ne zaman? İşte Lise KPSS başvuru ve sınav takvimi!

Ortaöğretim (lise) mezunlarına yönelik düzenlenecek olan 2020 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı lise mezunu yüz binlerce vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Söz konusu sınava katılım sağlayarak puan elde ederek, personel alımlarına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ÖSYM'nin açıklamalarını sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...