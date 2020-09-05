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Hürriyet
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Haber Giriş: 05 Eylül 2020 - 23:13 | 

Ortaöğretim KPSS ne zaman? İşte Lise KPSS başvuru ve sınav takvimi!

Devlete bağlı kamu kurumlarında çalışma hayali kuran yüz binlerce ortaöğretim (lise) mezunu, 2020 yılında yapılması planlanan 2020 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını ve söz konusu sınav için başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Lise KPSS ne zaman? İşte 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı başvuru tarihi...

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Ortaöğretim (lise) mezunlarına yönelik düzenlenecek olan 2020 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı lise mezunu yüz binlerce vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Söz konusu sınava katılım sağlayarak puan elde ederek, personel alımlarına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ÖSYM'nin açıklamalarını sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2BAŞVURU TAKVİMİ
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BAŞVURU TAKVİMİ

Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.

3SINAV NE ZAMAN
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SINAV NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

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