Ortaöğretim KPSS ne zaman? İşte 2020 Lise KPSS sınav takvimi!

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM'in 2020 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.