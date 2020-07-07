Lise mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenecek 2020 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sınavın yapılacağı tarihe kısa bir süre kala, 2020 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri de sorgulanıyor. Peki, Ortaöğretim KPSS ne zaman? Lise KPSS başvuruları ne zaman?
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KPSS Ortaöğretim sınavı için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Söz konusu sınava katılım sağlamayı hedefleyen binlerce kişi, ÖSYM'nin açıkladığı KPSS sınav ve başvuru takvimini sorguluyor. İşte, lise KPSS takvimi...
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ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURU TAKVİMİ
Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.
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LİSE KPSS NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.