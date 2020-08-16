Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? İşte lise KPSS başvuru ve sınav takvimi!
2020 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim düzeyi için başvurular merak konusu oldu. Lise mezunu binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren Ortaöğretim KPSS sınavın iki yıldan bir ÖSYM tarafından organize ediliyor. Eylül ayına kısa bir süre kala söz konusu sınava ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman?
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ÖSYM'nin lise mezunu vatandaşlara yönelik düzenlediği ve kamuda istihdamda kullanılan Ortaöğretim KPSS için nefesler tutuldu. Sınav için başvurularını yapıp katılım sağlama planı olan vatandaşlar, ÖSYM'nin yayınladığı takvimi sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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BAŞVURU TAKVİMİ
Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.
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SINAV NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.