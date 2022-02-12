Ortaöğretim başarı puanı (OBP) nedir? OBP nasıl hesaplanır? YKS'de yeni sistem!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme İşgal açıklamasından sonra duyuruldu: Kritik görüşme için tarih verildiRusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme! İşgal açıklamasından sonra duyuruldu: Kritik görüşme için tarih verildi#Rusya
Altay - Çaykur Rizespor maçına Gedson Fernandes damgasını vurduAltay - Çaykur Rizespor maçına Gedson Fernandes damgasını vurdu! #Gedson Fernandes
Son dakika... Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduatla günde 10 milyar lira giriş olduSon dakika... Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduatla günde 10 milyar lira giriş oldu#Nureddin Nebati
Üniversiteye giriş sınavında yeni dönem YÖK duyurdu: Baraj kalktıÜniversiteye giriş sınavında yeni dönem! YÖK duyurdu: Baraj kalktı#YÖK
Sedef Kabaş için istenen ceza belli olduSedef Kabaş için istenen ceza belli oldu#Sedef Kabaş
Tablo güncellendi Bakan Kocadan TURKOVAC çağrısı: Zaman kaybetmeyinTablo güncellendi! Bakan Koca'dan TURKOVAC çağrısı: Zaman kaybetmeyin#Fahrettin Koca
Porto - Sporting Lizbon maçında büyük kavga Pepe fitili ateşledi, 5 kırmızı kart çıktıPorto - Sporting Lizbon maçında büyük kavga! Pepe fitili ateşledi, 5 kırmızı kart çıktı#Porto
Galatasaraylı Omar talihsiz kazanın yaşandığı geceyi anlattı Uyumaktan çok korktumGalatasaraylı Omar talihsiz kazanın yaşandığı geceyi anlattı! "Uyumaktan çok korktum"#Omar Elabdellaoui
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sağlık durumuna ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldıkBakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldık#Fatih Dönmez
Kaçırma planı suya düştü, ekip böyle çökertildi Film senaryosu gibi...Kaçırma planı suya düştü, ekip böyle çökertildi! Film senaryosu gibi...#MİT
Haydar Dümen hayatını kaybettiHaydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Haydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci 45’ini yaşamak isterimHaydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci '45’ini yaşamak isterim'#Haydar Dümen
Şaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorumŞaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorum#Onur Seyit Yaran
Beni toprağa sen gömeceksin O akşam hüngür hüngür ağladım'Beni toprağa sen gömeceksin' O akşam hüngür hüngür ağladım! #Hera Aslan
HABERLERGündem Haberleri

Ortaöğretim başarı puanı (OBP) nedir? OBP nasıl hesaplanır? YKS'de yeni sistem!

#Ortaöğretim Başarı Puanı#Yks#Sınav

Ortaöğretim başarı puanı (OBP) üniversite sınavlarında belirleyici unsur olarak adayların karşısına çıkan konuların başında yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'de ham puana katılan Ortaöğretim başarı puanı (OBP) bilinen adıyla daha çok okul puanı olarak kullanılıyor. YKS'de yeni sisteme geçildiğini açıklayan YÖK, yaptığı açıklamada, "Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır" ifadelerini kullandı. Peki, Ortaöğretim başarı puanı (OBP) nedir? Ortaöğretim başarı puanı nedir, nasıl hesaplanır? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4Ortaöğretim başarı puanı (OBP) nedir OBP nasıl hesaplanır YKSde yeni sistem

Ortaöğretim başarı puanı nedir, sorusu YÖK'ten gelen açıklama sonrası milyonlarca üniversite adayının gündemine geldi. YKS sınavında önem arz eden Ortaöğretim başarı puanı (OBP) ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanı olarak biliniyor. Ortaöğretim başarı puanı hesaplamalarında ise bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor.

2/4ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) NEDİR

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) NEDİR?

OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanına denilmektedir.

3/4OBP NEDİR, NASIL HESAPLANIR

OBP NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Bilinen adıyla daha çok okul puanı olarak kullanılır.

Türkiye genelinde liseye geçiş yapacak öğrencilerin değerlendirilmesi ile, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden Lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür. Böylelikle, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak elde edilir. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.

Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde on ikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek adayın yerleştirme puanları hesaplanır.

4/4YÖKTEN AÇIKLAMA

YÖK'TEN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temek Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan YÖK şu ifadelerini kullandı;

Bu seneden itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ortaöğretim Başarı Puanı#Yks#Sınav