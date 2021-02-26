Ortalık bir anda karıştı... Çağrı'yı zor tuttular

Survivor'da kazanan takım belli oldu. Ödül oyunu ve anlat bakalım heyecanının yaşandığı Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yiyecek ödülünü almak için yoğun mücadele verdi. Haftanın ödül oyununu kazanan takım yemek yeme şansı elde ederken, Survivor'da yeni kaptanlar da belirlendi. Oylama ile ünlülerde kaptan İsmail, gönüllüler de ise Yunus Emre olarak seçildi. Tansiyonun yükseldiği ödül oyununu kazanan takım gönüllüler olurken, anlat bakalım oyununun galibi ise ünlüler oldu.