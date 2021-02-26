Ortalık bir anda karıştı... Çağrı'yı zor tuttular

Survivor'da dün akşam kıran kırana bir mücadele yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasındaki gerginliğin yükseldiği yarışmada ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Oyun sırasında çıkan tartışmada, Çağrı ve Dora arasında ipler iyice gerildi. İşte Survivor'da anlat bakalım ödülünü alan takım ve son bölümde yaşananlar...
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Survivor'da kazanan takım belli oldu. Ödül oyunu ve anlat bakalım heyecanının yaşandığı Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yiyecek ödülünü almak için yoğun mücadele verdi. Haftanın ödül oyununu kazanan takım yemek yeme şansı elde ederken, Survivor'da yeni kaptanlar da belirlendi. Oylama ile ünlülerde kaptan İsmail, gönüllüler de ise Yunus Emre olarak seçildi. Tansiyonun yükseldiği ödül oyununu kazanan takım gönüllüler olurken, anlat bakalım oyununun galibi ise ünlüler oldu.
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Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde devam edenSurvivor 2021’de ünlüler ile gönüllüler arasındaki mücadele devam ediyor. 25 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelen Survivor'ın 35. bölümünde ünlüler ile gönüllüler arasında tansiyon bir hayli yükseldi. Dün akşam da iki takım, ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Oyunun başında farkı ünlüler açtı fakat geriden gelen gönüllüler tek tek farkı kapattı ve öne geçmeyi başardı.
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ORTALIK KARIŞTI
Skorda 8-7 ünlülerin önde olduğu sırada parkura çıkan Berkay ile Doğan arasındaki karşılaşma sonrasında tartışma çıktı. Doğan, son atışı yapıp sayıyı aldığı zannederek sevinmeye başladı. Dora "Sen neye seviniyorsun?" sözüne karşılık Doğan "Senlik gram bir şey yok oğlum!" diyerek cevap verdi.
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Bunun üzerine Dora "Sen kime oğlum diyorsun?" diyerek Doğan'ın üzerine yürüdü. Çağrı ise ikiliyi ayırmaya çalışırken, bir anda kendisi de kavganın tarafı oldu ve tartışma iyice büyüdü. Sinirden çılgına dönen Çağrı'yı ise İsmail Balaban güçlükle sakinleştirdi.
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KAVGA İSTEMİYORUZ
Takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı yarışmacılar uzun bir süre sakinleşmeye çalıştı. Oyunun sunuculuğunu yapan Murat ise yarışmacıları "Kavga istemiyoruz" diyerek uyardı.
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ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Son olarak parkura Çağrı ve Poyraz çıktı. Bu karşılaşmadan galip çıkan gönüllüler, 10-8 skorla ödül oyununu kazanan takım oldu. Oyunu kazanan gönüllüler takımı kızarmış tavuk parçalarından oluşan menüyle karınlarını doyurdu.
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YENİ KAPTANLAR SEÇİLDİ
Öte yandan Survivor'da her hafta takım kaptanları yapılan oylama ile belirleniyor. Ünlüler takımında Barış, sezon başından beri yaptığı kaptanlığı artık yapmak istemediğini belirtmişti.
Son bölümde yapılan oylamada, ünlüler takımında oyların çoğunu alarak kaptan seçilen isim İsmail Balaban oldu. Gönüllüler takımında ise oylama sonucunda Yunus Emre Karabacak kaptan oldu.
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ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Renkli anların yaşandığı anlat bakalım da bu hafta da keyifli dakikalar ekranlara geldi. Kazanan takımın yemek elde edeceği oyunda en fazla kelime bilen takım ünlüler oldu. Böylece ünlüler anlat bakalımın galibi oldu.