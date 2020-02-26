Ortalığı hareketlendiren gelişme: Taht el mi değiştiriyor?
İngiliz kraliyet ailesi son yılların en hareketli dönemini yaşıyor... Aile üyeleri gittikleri resmi görevlerde her ne kadar kameralara gülümsüyor olsalar da kapalı kapılar ardında ileride neler yapacaklarını tartışıp yeni görevlerine hazırlanıyorlar. Yani özetle İngiliz kraliyet ailesi büyük değişimlere hazırlanıyor.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Prens William, başta babası Prens Charles olmak üzere ailenin ileri gelenleriyle uzun süren toplantılara katılıyor. İngiliz Daily Express gazetesine konuşan bir kaynak, Prens William'ın babası Prens Charles'tan Cornwall Dükalığı'nı ve Galler Prensi unvanını devralmaya hazırlandığını ileri sürdü. Bu kraliyet uzmanının iddiasına göre "Tıpkı tahtı devralmaya hazırlanan Prens Charles gibi Prens William da hayatında meydana gelecek değişimler için gerekli ön hazırlıkları yapıyor." Son birkaç aydır Kraliçe 2. Elizabeth'in de tahtı en büyük oğluna devretmeyi planladığı haberleri basına yansıyordu.
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Basındaki iddialara göre Prens Charles, kendisi tahta geçtiğinde sahip olduğu Galler Prensi unvanını ve yönetiminde olan, ailesinin geçim kaynağı olan Cornwall Dükalığı'nı da büyük oğluna devredecek. İşte Saray'da kapalı kapılar ardındaki toplantılar da bu nedenle yapılıyor.
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Babası kral olduğunda Prens William da bir sonraki kral olarak Galler Prensi olacak. Aynı zamanda Cornwall Dükalığı da ona geçecek. Bu dükalık, Prens Charles ve ailesinin geçim kaynağı. 53 bin hektar araziye sahip olan Cornwall Dükalığı, İngiltere'nin güneybatısında bulunuyor. Çiftlikler, maden ocakları, ticari ve yaşamsal mülkler, nehirler de içeren bir toprak Cornwall Dükalığı.
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1337'de kurulan Cornwall Dükalığı, geleneksel olarak tahtın ilk sıradaki varisinin oluyor. Bu varis aynı zamanda Cornwall Dükü unvanını da taşıyor. Şu anda bu dükalık Prens Charles'ın. Eşi Camilla'nın Cornwall Düşesi unvanı da buradan geliyor.
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Prens Charles tahta geçtikten sonra bu dükalığı büyük oğlu Prens William'a bırakacak. William, Galler Prensi'nin yanı sıra Cornwall Dükü unvanını da alacak. İngiltere'de Cornwall Dükalığı'nın yanı sıra bir de Lancaster Dükalığı bulunuyor.
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Kraliyet uzmanlarına göre Prens William'ın beklenenden çok daha çabuk bir şekilde babasının görevini devralacağının bazı işaretleri de geçmişte verildi: Ambulans helikopteri pilotu olan William, bu görevini bırakıp tam zamanlı çalışan bir kraliyet ailesi üyesine dönüştü. Git gide de daha önemli, kendisini geleceğe hazırlayan görevler üstlenmeye başladı.
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Yine kraliyet uzmanlarına göre Prens William, tahta geçmek için de babası Prens Charles kadar uzun süre beklemek zorunda kalmayacak. Onlara göre Prens William, bir yandan Galler Prensi ve Cornwall Dükü olmaya hazırlanmanın yanı sıra ülkenin kralı olmaya da hazırlanıyor.
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Uzmanlara göre Prens Harry ve Meghan Markle'ın aileden ayrılmasıyla başlayan süreç çok da uzak olmayan bir gelecekte başka bir yöne evrilecek. Şimdi, neler olacağını dünyanın dört bir yanındaki kraliyet ailesi meraklıları heyecanla takip ediyor.