Ortalığı hareketlendiren gelişme: Taht el mi değiştiriyor?

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Prens William, başta babası Prens Charles olmak üzere ailenin ileri gelenleriyle uzun süren toplantılara katılıyor. İngiliz Daily Express gazetesine konuşan bir kaynak, Prens William'ın babası Prens Charles'tan Cornwall Dükalığı'nı ve Galler Prensi unvanını devralmaya hazırlandığını ileri sürdü. Bu kraliyet uzmanının iddiasına göre "Tıpkı tahtı devralmaya hazırlanan Prens Charles gibi Prens William da hayatında meydana gelecek değişimler için gerekli ön hazırlıkları yapıyor." Son birkaç aydır Kraliçe 2. Elizabeth'in de tahtı en büyük oğluna devretmeyi planladığı haberleri basına yansıyordu.