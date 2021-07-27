Ortakent güzeli... Ece Sükan tatilde!

Magazin dünyasının ünlü isimleri nerede görüntülendi, sosyal medya hesaplarından hangi paylaşımları yaptı? İşte günün öne çıkan haberleri...
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1
Ortakent güzeli
Bodrum tatiline devam eden Ece Sükan, önceki gün Ortakent’teki bir plajda görüntülendi.
Ünlü manken, arkadaşlarıyla 4 saat süren keyifli şezlong sohbetinin ardından kendini serin sulara attı.
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Kısa süre yüzdükten sonra plajdaki kalabalığın arasına karışan Sükan, meraklı bakışların da hedefindeydi. (Umut ÜNVER)
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Azur için sörf zamanı
Bade İşçil, oğlu Azur ile çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Anne-oğul önceki gün Yalıkavak’taki bir plajdaydı. İşçil, paddle board (kürek sörfü) yaparken objektife yansıdı. Azur’u sörf tahtasının önüne oturtan oyuncu, birkaç kez ayakta kürek çekmeyi denedi, ancak bir türlü dengede duramayınca çareyi oturmakta buldu. (Umut ÜNVER)
4
Mutlu eden öpücük
Tatil sezonunu açan Esra Erol, eşi Ali Özbir ve iki oğluyla Bodrum’a gitti.
Aile önceki gün Yalıkavak’taki Arts Otel’in plajındaydı. Esra Erol yüzmek yerine eşiyle şezlongunda oturup, denize giren çocuklarını izlemeyi tercih etti. Küçük oğlu Ömer’in sudan çıkar çıkmaz kendisine sarılıp öpmesi, ünlü sunucuyu gülümsetti. (Ali KESER)
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Denizde sohbet
Nihal Yalçın, arkadaşı Beliz Top’la Marmaris’te tatil yapıyor. Ünlü oyuncu, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşıyor. Son olarak sörf tahtası üzerinde çekilmiş fotoğrafını Instagram’ına yükleyen Yalçın, o karenin altına “Güzel bir sohbet gerçekleşiyor” notunu düştü.
6
Çeşme mavisi
İlayda Alişan ve sevgilisi Serkay Tütüncü’nün Çeşme tatili sürüyor. Genç oyuncu önceki gün mavi bikinisiyle plajda verdiği pozları Instagram hesabına yükledi.
Final yapan “Masumiyet” dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan İlayda Alişan, Çeşme tatiline devam ediyor. Tatil karelerini sık sık sosyal medya hesabında paylaşan genç oyuncu son olarak mavi bikinisiyle verdiği pozu Instagram’ına yükledi. Hesabında 2.4 milyon takipçisi olan Alişan’ın bu pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Annesinin kızı
Çağla Kubat’ın kızı Selin de sörfçü oldu. Annesi Çağla Kubat ve babası Jimmy Diaz’ın yolundan giden 7 yaşındaki Selin, onlar gibi rüzgâr sörfü yapmaya başladı.
Çağla Kubat, kızının fotoğraflarını sosyal medyada şu notla paylaştı: “Benim küçük civcivim sert havaları seviyor.”
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Finalin ardından
Genç oyuncu Ahsen Eroğlu, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından dinlenmek için tatile çıktı. Eroğlu önceki gün plajda çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.
9
Sahilde aşk
Ünlü şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin bir süredir Çeşme’de. Özlem Ada Şahin önceki gün eşiyle romantik bir karesini “Sahilde aşk” notuyla sosyal medya hesabına yükledi. Çiftin bu pozu hayranlarından binlerce beğeni aldı.
10
Teşekkür selfie’si
Hadise, yeni şarkısı “Hay Hay”ın başarısını sevgilisi Mehmet Dinçerler’le çıktığı Meksika tatilinde kutladı. Plajda çektiği bir selfie’yi paylaşan şarkıcı, hayranlarına şu sözlerle teşekkür etti: “Hay Hay, YouTube’da 20 milyon izlenmeyi, Spotify’da 6 milyon dinlenmeyi geçti. Sizi seviyorum.”
11
Canımın içisin
Özlem Yıldız, oğlu Demir Serter’le Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü sunucu, önceki gün oğluyla çektirdiği bu fotoğrafı Instagram hesabına “Sen benim canımın içisin” notuyla yükledi.