Ortakent güzeli... Ece Sükan tatilde!

Azur için sörf zamanı Bade İşçil, oğlu Azur ile çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Anne-oğul önceki gün Yalıkavak’taki bir plajdaydı. İşçil, paddle board (kürek sörfü) yaparken objektife yansıdı. Azur’u sörf tahtasının önüne oturtan oyuncu, birkaç kez ayakta kürek çekmeyi denedi, ancak bir türlü dengede duramayınca çareyi oturmakta buldu. (Umut ÜNVER)