Orta Doğu’dan reklam teklifi

Yarın çıkıyor Müzisyen, besteci ve kamança ustası Mark Eliyahu ile sanatçı Cem Adrian ortak bir Türkçe şarkıya imza attı. Müziğini Eliyahu’nun bestelediği, sözlerini Adrian’ın yazdığı “Derinlerde” adlı şarkı, yarın dijital platformlarda yayınlanacak. Mark Eliyahu, ortak çalışma için duygularını şöyle ifade etti: “Türkiye ve kültürü benim için her zaman çok büyük bir ilham kaynağı oldu. Cem de en sevdiğim Türk sanatçılardan biri. Bu albüm için çok heyecanlıyım. Geri dönüp Türkiye’de turneye çıkmak, harika hayranlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum.”