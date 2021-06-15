Orta Doğu’dan reklam teklifi

Albümler, yeni projeler, konserler... Televizyon ve müzik dünyasından kısa haberler...
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1
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolüyle Orta Doğu’da yıldızı parlayan Selin Genç, davetli olarak gittiği Lübnan’da reklam teklifleri aldı. Geçtiğimiz günlerde Lübnan’ın en önemli medya kuruluşlarının davetiyle ülkeyi ziyaret ederek röportajlar veren Selin Genç, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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Oyuncu, MTV ve Al Jadeed’in canlı yayınlarına katılırken, Lübnan ve Orta Doğu’nun prestijli dergisi Soul Arabia’nın kapağını da süsledi. Dünyaca ünlü markaların sponsorluğunda Soul Arabia dergisinde kapak çekimine katılan oyuncuya birçok reklam teklifi geldi.
3
Yarın çıkıyor
Müzisyen, besteci ve kamança ustası Mark Eliyahu ile sanatçı Cem Adrian ortak bir Türkçe şarkıya imza attı. Müziğini Eliyahu’nun bestelediği, sözlerini Adrian’ın yazdığı “Derinlerde” adlı şarkı, yarın dijital platformlarda yayınlanacak. Mark Eliyahu, ortak çalışma için duygularını şöyle ifade etti: “Türkiye ve kültürü benim için her zaman çok büyük bir ilham kaynağı oldu. Cem de en sevdiğim Türk sanatçılardan biri. Bu albüm için çok heyecanlıyım. Geri dönüp Türkiye’de turneye çıkmak, harika hayranlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum.”
4
Seyirciye teşekkür
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment işbirliğiyle sahnelenen “Amadeus”, uzun bir aradan sonra Zorlu PSM’de perde açtı. Oyunun biletleri 3 günde tükendi. Bu durum başrol oyuncuları Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ı çok mutlu etti. Yöntem, “Seyircimizin alkışını çok özlemiştik. Bizi yalnız bırakmadıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi. “Amadeus”, 8 ve 29 Temmuz ile 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde yine Zorlu PSM’de sahnelenecek.
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İlk single’a özel imaj
Uzun süredir İstanbul’da yaşayan iş kadını Sarah Haderi, ilk single’ını çıkarmak için gün sayıyor. Mert Aydın’ın aranjörlüğünde hazırladığı şarkıyı çok yakında yayınlayacak olan Haderi, müzik dünyasına iddialı bir başlangıç yapmak için imajını da yeniledi.
6
Ceylan Ertem, Pet Festivali'nde sahneye çıkacak
Pet Festivali, 18 ve 19 Haziran tarihleri arasında, ' Bu Dünya Hepimizin' sloganı ile YBY Kemerburgaz'da gerçekleşecek.Konserler, çeşitli yarışmalar, seminerler, şovlar, söyleşiler, workshop ve atölyelerin yer alacağı Pet Festivali, ayrıca sosyal sorumluluk projesiyle alanda ihtiyaç sahibi olan hayvan dostlarımız ve barınaklar için mama ve bağış yardımı da toplayacak.2 gün sürecek festivalin bitişinde de, Ceylan Ertem sahne alacak. Pandemi yüzünden sahnelerden uzak kalan, kendisi de çok iyi bir hayvansever olan Ceylan Ertem, uzun bir aradan sonra İstanbul'da müzikseverlerin karşısına çıkacak.
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New York’ta buluştular
Ünlü sanatçı Mr. Jade, yakın dostu Nusret Gökçe’yle geçtiğimiz hafta New York’ta bir araya geldi. Uzun zamandan sonra buluşup hasret gideren ikili, şehrin en lüks mekânlarında eğlence turuna çıktı. İş adamı kimliğiyle de tanınan şarkıcı Mr. Jade, pandemi nedeniyle uzun süredir görüşemediği yakın dostu Nusret Gökçe ile New York’ta hasret giderdi. Mr. Jade, ünlü işletmeciyi şehrin en popüler mekanları arasında yer alan restoranı Nusr-Et’te ziyaret etti.
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“Peri” ile zirvede
Peri adlı yeni şarkısını beğeniye sunan Ece Mumay, Özbekistan ve Azerbaycan’da müzik listelerinin zirvesine yerleşti. Mumay sosyal medya hesabından şarkısının başarısıyla ilgili “Aylardır canla başla çalıştığımız ‘Peri’ye destek veren, yanımda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
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Çok özledim
Neşet Ertaş’ın “Doyulur mu” eserini yeniden seslendiren Begüm Polat, Bahçeşehir Gölet H1 Restoran’ın açılışında sahneye çıktı. Geçmişten günümüze sevilen hit şarkıları seslendiren Polat, iddialı sahne kostümüyle de dikkat çekti. Şarkıcı, “Pandemide konser vermeyi o kadar çok özledim ki, beni yalnız bırakmayarak çok mutlu ettiniz” diyerek izleyicilere teşekkür etti.