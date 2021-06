Orta Doğu’dan reklam teklifi

New York’ta buluştular Ünlü sanatçı Mr. Jade, yakın dostu Nusret Gökçe’yle geçtiğimiz hafta New York’ta bir araya geldi. Uzun zamandan sonra buluşup hasret gideren ikili, şehrin en lüks mekânlarında eğlence turuna çıktı. İş adamı kimliğiyle de tanınan şarkıcı Mr. Jade, pandemi nedeniyle uzun süredir görüşemediği yakın dostu Nusret Gökçe ile New York’ta hasret giderdi. Mr. Jade, ünlü işletmeciyi şehrin en popüler mekanları arasında yer alan restoranı Nusr-Et’te ziyaret etti.