Ormanlarda kendiliğinden yetişiyor! Bölge halkının geçim kaynağı oldu... Kilosu 500 liraya kadar çıkıyor

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ormandaki çam ağaçlarının altında ortaya çıkan 'Kanlıca' olarak de bilinen çam mantarları bölge halkının geçim kaynağı oldu.

Durmuş Ergül, bu mantarın döneminin yaklaşık 1 ay olduğunu anlatırken, "500 liradan başladı, şu an 300 lira. Ormanda çoğaldıkça fiyatlar düşüyor. Geçen sene Türkiye'nin hiçbir yerinde mantar çıkmadı. Yağmur ne kadar çok yağarsa rutubet olursa mantar o kadar çok çıkıyor" dedi.

Aslı Uysal, "Karacaören ve Yenikışla mahallelerinden mantarları topluyoruz. Çam mantarı bunlar. Çam ağaçlarının dibinde yetişiyor. Yağmur yağınca şimşek ve gök gürültüsüyle çıkıyor. En doğal etten daha lezzetli. Senede bir kere çıkıyor. Gelip almanızı tavsiye ederim. En azından bir tadına bakın memnun kalırsınız" diye konuştu. (DHA)