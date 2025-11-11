×
Ormanlarda kendiliğinden yetişiyor! Bölge halkının geçim kaynağı oldu... Kilosu 500 liraya kadar çıkıyor

Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 10:07

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormandaki çam ağaçlarının altında ortaya çıkan 'Kanlıca' olarak de bilinen çam mantarları bölge halkının geçim kaynağı oldu.