ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI MI 2023? Ormanlarda piknik yapmak ve ateş yakmak ne zamana kadar yasaklandı? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge!

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan meteorolojik veriler çerçevesinde, bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı olarak, önümüzdeki günlerde orman yangını riskinin yükseleceğinin öngörüldüğü belirtildi. Önceki yıllarda gerçekleşen orman yangınları ve son dönemdeki orman yangınlarının çıkış nedenleri arasında; anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizliğin yer aldığı bildirildi. Yangın çıkış nedenleri göz önüne alındığında, bu yangınların önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtilerek, şöyle denildi: