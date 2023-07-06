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ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI MI 2023? Ormanlarda piknik yapmak ve ateş yakmak ne zamana kadar yasaklandı? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge!

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yasağı 2023#Ormanlara Giriş Yasak Mı#İçişleri Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 19:23

Ormanlarda piknik yapmak ve ateş yakmak yasak mı? sorusu İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeyle yanıt buldu. Son dakika haberine göre orman yangını için risk taşıyan bölgelerde, belirlenen tarihe kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizliğin orman yangınlarının çıkış nedenleri arasında yer aldığı belirtildi. Peki, ormanlara giriş yasaklandı mı? Ormanlara giriş ne zamana kadar yasak 2023? İşte, o konu hakkında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede yer alan ayrıntılar.

1/4ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI MI 2023 Ormanlarda piknik yapmak ve ateş yakmak ne zamana kadar yasaklandı İçişleri Bakanlığından yeni genelge

Ormanlara giriş yasağı 2023 son dakika genelge ile gündeme geldi. Güney bölgelerde orman yangınları geçtiğimiz yıllarda etkili olurken İçişleri Bakanlığı bu sene alınan kararı duyurdu. İçişleri Bakanlığı, orman yangınlarına karşı tedbir alınması için genelge yayımladı. Genelge ile orman yangını için risk taşıyan bölgelerde, 31 Ekim 2023 tarihine kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Orman yangını riski taşıyan bölgelerde 31 Ekim 2023 tarihine kadar alınan tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı Genelgemizi yayınladık. Yarınlarımıza miras olarak bırakacağımız yeşil vatanımızı, ormanlarımızı korumak için lütfen kurallara uyalım. Bir kıvılcım yüreklerimizi dağlamasın" dedi. Peki, ormanlara giriş ne zamana kadar yasak? İşte, detaylar.

2/4ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI MI

ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı, orman yangınlarına karşı tedbir alınması için genelge yayımladı. Genelge ile orman yangını için risk taşıyan bölgelerde, 31 Ekim 2023 tarihine kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

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3/4ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI MI 2023 Ormanlarda piknik yapmak ve ateş yakmak ne zamana kadar yasaklandı İçişleri Bakanlığından yeni genelge

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan meteorolojik veriler çerçevesinde, bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı olarak, önümüzdeki günlerde orman yangını riskinin yükseleceğinin öngörüldüğü belirtildi. Önceki yıllarda gerçekleşen orman yangınları ve son dönemdeki orman yangınlarının çıkış nedenleri arasında; anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizliğin yer aldığı bildirildi. Yangın çıkış nedenleri göz önüne alındığında, bu yangınların önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtilerek, şöyle denildi:

4/4ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI MI 2023 Ormanlarda piknik yapmak ve ateş yakmak ne zamana kadar yasaklandı İçişleri Bakanlığından yeni genelge

"Bu kapsamda; orman yangını için risk taşıyan bölgelerde, ormanların çevresinde ve içinde 31 Ekim 2023 tarihine kadar ateş yakılmasının ve hava hallerinin orman yangınları açısından kritik olduğu dönemlerle sınırlı olmak üzere yangının büyüme riski olabileceği orman alanlarına girişlerin yasaklanması, kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemesi, ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmemesi, orman görevlileri ile birlikte jandarma ve polis devriyelerinin sürekli hale getirilmesi, devriye zamanlarının sıklaştırılması, orman alanlarında drone, KGYS vb. vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetlerinin arttırılması, büyüme eğiliminde olan ve insanların can güvenliğini tehdit eden orman yangınlarının olduğu yangın mahalline, görevliler ve eğitimli gönüllüler dışında sivil vatandaşların sokulmaması için kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır."

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#Orman Yasağı 2023#Ormanlara Giriş Yasak Mı#İçişleri Bakanlığı

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